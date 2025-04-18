С февраля Россия не выполняет свои обязательства по выплате пенсий тысячам российских пенсионеров, проживающих в Эстонии. Внятного обоснования Эстонии пока не предоставлено. В прошлый четверг, 10 апреля, на счет Департамента социального обеспечения поступило 7000 евро — квартальная пенсия для семи человек, которые, по российским данным, являются ветеранами Второй мировой войны.

По словам министра социальных дел Кармен Йоллер, это свидетельствует о том, что переводы действительно возможны, а прежнее разъяснение Фонда пенсионного и социального страхования РФ о невозможности осуществления переводов из-за санкций совершенно необоснованно.

В настоящее время в Эстонии ожидают получения пенсии около 4000 российских пенсионеров.

Получателями пенсий на прошлой неделе стали ветераны Второй мировой войны, которым обычно выплачиваются более высокие суммы пенсий. Остальным пообещали перевести деньги до конца апреля.

Тысячи проживающих в Эстонии и получающих российские пенсии пожилых людей остались без денег, несмотря на приближающиеся пасхальные праздники. Всего из России пенсии выплачивают около 4000 человек, подавляющее большинство из которых — пенсионного возраста. Только 262 человека получают только российскую пенсию, остальные получают и эстонскую, и российскую пенсию. Большинство этих получателей пенсий также работали в Эстонии и также имеют право на эстонскую пенсию, которая в среднем составляет около 600 евро в месяц, и Эстония выплачивала ее им вовремя.

В то же время Эстония выполнила и выполняет свои обязательства, вытекающие из договора о социальном обеспечении между Эстонской Республикой и Российской Федерацией, на основании которого Эстонская Республика выплачивает пенсии почти 5400 пенсионерам, проживающим в России и заработавшим свои пенсии в Эстонии.