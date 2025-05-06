Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Привыкайте, дети! Школьники «положили» сайт NVA, пытаясь во время уроков заполучить работу на лето

Редакция PRESS 6 мая, 2025 19:41

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

В этом году дети в возрасте от 15 до 20 лет как всегда могут поучаствовать в программе Государственного агентства занятости (NVA ) для получения работы на лето. С одной лишь разницей - зарегистрироваться для участия в программе нужно было через сайт www.nva.gov.lv. 

Для это сначала ребенку следовало заранее создать на сайте профиль при помощи электронной подписи или входа через э-банк. Предполагается, что у мальчиков и девочек что-то из этого к 15 годам уже должно быть.

Затем в час Х, почему-то назначенный специалистами агентства на 10 утра 6 мая, когда все дети, которые хотят летом поработать, как раз прогнозируемо должны сидеть на уроках, следовало успеть подать заявку на участие всё через тот же сайт.

Видимо, дети в нашей стране очень любят труд, потому что даже не смотря на то, что они должны были в это время учиться, сайт Государственного агентства занятости в 10.00 - лёг. Опция регистрации для школьников появлялась в нем на доли секунды и исчезала.

"Интересно, наверное, дети в школах провели этот час. Еще незаметно под партой попытаться воспользоваться телефоном на минуту можно. Но целый час обновлять портал? Спасибо организаторам и разработчикам", - комментирует бардак мама одного из школьников, которой ребенок позвонил в панике, отпросившись для этого с урока.

К слову, дети напуганы тем, что количество мест софинансируемых государством, ограничено. Все, кто сегодня пытался зарегистрироваться - перенервничали, что им работы теперь не хватит. Тем временем Директор программы NVA Павел Беликов утром 6 мая в эфире TV3 отметил, что школьники должны быть активными и сражаться за каждое место.

Со своей стороны Государственное агентство занятости извинилось за технический сбой.

Известно, что на реализацию проекта в этом году выделено финансирование в размере 4,1 млн евро — этого достаточно, чтобы дать работу на месяц почти 11 тысячам подростков и молодых людей. Программа будет действовать в период с 1 июня по 31 августа. Зарплата, которую государство гарантирует им при посредстве NVA — от 740 евро в месяц (минимальная по стране).

На официальный запрос press.lv, с просьбой прокомментировать ситуацию служба пока ответила только автоматически - письмо они получили.

Отметим, что зависание сайтов госуслуг в Латвии стало уже доброй традицией. И на некоторых сайтах в этом году ввели систему электронной очереди, что хотя бы показывает соискателям время ожидания. Но детям такая роскошь пока не доступна. Привыкайте, дети!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 21 реакций
Комментарии (0) 21 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать