Привыкайте, дети! Школьники «положили» сайт NVA, пытаясь во время уроков заполучить работу на лето

Для это сначала ребенку следовало заранее создать на сайте профиль при помощи электронной подписи или входа через э-банк. Предполагается, что у мальчиков и девочек что-то из этого к 15 годам уже должно быть.

Затем в час Х, почему-то назначенный специалистами агентства на 10 утра 6 мая, когда все дети, которые хотят летом поработать, как раз прогнозируемо должны сидеть на уроках, следовало успеть подать заявку на участие всё через тот же сайт.

Видимо, дети в нашей стране очень любят труд, потому что даже не смотря на то, что они должны были в это время учиться, сайт Государственного агентства занятости в 10.00 - лёг. Опция регистрации для школьников появлялась в нем на доли секунды и исчезала.

"Интересно, наверное, дети в школах провели этот час. Еще незаметно под партой попытаться воспользоваться телефоном на минуту можно. Но целый час обновлять портал? Спасибо организаторам и разработчикам", - комментирует бардак мама одного из школьников, которой ребенок позвонил в панике, отпросившись для этого с урока.

К слову, дети напуганы тем, что количество мест софинансируемых государством, ограничено. Все, кто сегодня пытался зарегистрироваться - перенервничали, что им работы теперь не хватит. Тем временем Директор программы NVA Павел Беликов утром 6 мая в эфире TV3 отметил, что школьники должны быть активными и сражаться за каждое место.

Со своей стороны Государственное агентство занятости извинилось за технический сбой.

Известно, что на реализацию проекта в этом году выделено финансирование в размере 4,1 млн евро — этого достаточно, чтобы дать работу на месяц почти 11 тысячам подростков и молодых людей. Программа будет действовать в период с 1 июня по 31 августа. Зарплата, которую государство гарантирует им при посредстве NVA — от 740 евро в месяц (минимальная по стране).

На официальный запрос press.lv, с просьбой прокомментировать ситуацию служба пока ответила только автоматически - письмо они получили.

Отметим, что зависание сайтов госуслуг в Латвии стало уже доброй традицией. И на некоторых сайтах в этом году ввели систему электронной очереди, что хотя бы показывает соискателям время ожидания. Но детям такая роскошь пока не доступна. Привыкайте, дети!