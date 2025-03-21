Привокзальная площадь в Риге превратилась в общественный туалет

Опубликованное в TikTok видео снято неделю назад и набрало 82 тыс просмотров. На кадрах территория у Центрального вокзала. Это здание закрытого игорного зала Fenikss. Как вам такая реклама города, спросил LSM+ у исполнительного директора Риги Яниса Ланге.

А вот видео, снятое уже LSM+ сегодня в 9 утра. Сейчас может показаться, что тут как будто стало чуть чище, чем на видео. Все еще грязно, но не так сильно. Хотя по запаху этого не скажешь. Но вот представьте: вы приезжаете в столицу, выходите в город, чтобы, например, дойти до автобуса — и видите кучу фекалий.

Так чья же это территория? И кто должен это все убрать? Выяснить это оказалось не так просто. Здание игорного зала Рижской думе не принадлежит, как и территория вокруг. И Латвийской железной дороге тоже не принадлежит. И даже торговому центру Origo не принадлежит.

Владельцем объектом является юридическое лицо – малоизвестная фирма. Представители Origo уже обращались к владельцу, чтобы тот привел территорию в порядок. Но на деле порядок такой, какой есть.

В Рижской думе говорят: частная территория тоже должна быть чистая. А следить за этим обязана полиция самоуправления.

Вот что говорят ответственные за территорию полицейские.

«О такого вида нарушениях в конкретном районе получено более тысячи сообщений от жителей. Но речь идет в целом о районе, а не о конкретном месте. Полиция реагирует, проводит процессуальные работы: согласно правилам Рижской думы, фиксируем неубранные территории, констатируем нарушения, и начинаем [административные] процессы. В зависимости от того, юридическое это лицо или физическое, после принимается решение о штрафе. Физическому — до 70 денежных единиц, юридическому — до 280», — сообщил Марис Лапиньш, начальник Латгальского отделения Рижской полиции самоуправления.

Однако на вопрос, начат ли административный процесс, выписаны ли штрафы, да и вообще была ли хоть какая-то реакция на стихийный общественный туалет у Центрального вокзала, в полиции отвечать отказались, сославшись почему-то на защиту персональных данных.

При этом стражи порядка призвали жителей Риги продолжать наблюдение. И, конечно, сообщать о подобных случаях в полицию. Вопрос только – зачем? Рижская дума вообще способна заставить убрать владельца территорию?

«Сначала владельцу дается возможность убрать самому. Если он этого долго не делает, то в редких случаях, как исключение, это делает самоуправление. Само убирает и взыскивает средства с владельца. Но это трудный юридический вопрос. Но это очень важное место, и мы ему уделим большое внимание — чтобы полиция самоуправления присмотрела, чтобы все там убрали. Но в первую очередь — будем работать с владельцем, чтобы он убрал эту территорию», — сказал представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

А пока территория не убрана, обходите это стороной: запах здесь невыносим.