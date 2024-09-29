«Припарковался, зашел поесть, вернулся — авария»: на Бривибас гатве столкнулись 3 машины и троллейбус

"Припарковался, зашел поесть. Выхожу - авария. Ничего не слышал. Спокойно обедал, выхожу. Что случилось - не знаю, не видел", - говорит водитель "мерседеса" Алексей.

Женщина, бывшая за рулем помятого в результате ДТП "порше", смогла рассказать подробнее о том, как все произошло (она тоже поставила машину у обочины, пока ходила за покупками): "Увидела, что мою машину протаранили. Конкретный водитель "мерседеса" протаранил мою машину и стоявшую передо мной".

Женщина предполагает, что в столкновении виноват водитель общественного транспорта: "А его, мне кажется, протаранил в данной ситуации троллейбус, и виноват был троллейбус".

Ольга, в момент аварии бывшая во втором "мерседесе", которому преградил путь троллейбус, разъясняет ситуацию эмоционально и подробно: "Машина стояла. Человек выехал, остановился. Здесь не было видно, потому что все машины стояли. Троллейбус ехал по крайней левой полосе, снес эту машину, поволок эту машину, а она зацепила две машины".

Исходя из ее слов, можно предположить, что водитель троллейбуса, скорее всего, выполнял перестроение в соседнюю полосу справа, чтобы остановиться на остановке. В это же время водитель "мерседеса" поворачивал налево, чтобы выехать с парковки рядом с тротуаром. У троллейбуса в результате удара немного повреждена передняя часть и частично выбиты фары. В ДТП ни один человек не пострадал. Впрочем, полиция не дает однозначного ответа на вопрос "кто виноват". Обстоятельства случившегося выясняются.