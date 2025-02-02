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«Принцесса на стеклянной горе проснулась!»: пост премьера о погибшем мальчике был раскритикован

Редакция PRESS 2 февраля, 2025 16:22

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LETA

Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?

Силиня пишет:

"Сегодня вечером - печальная новость из Резекненского края. Благодаря активному участию служб и добровольцев Андрей Кузнецов, которому не было и двух лет, найден, но, увы, медикам не удалось спасти его жизнь. Необходимо немедленное привлечение сиротского суда, социальных служб и правоохранительных органов, а также министра благосостояния, чтобы выяснить обстоятельства этой трагедии. Выражаю глубокое соболезнование близким погибшего мальчика".

Отклики под ее твитом стали активно появляться в воскресенье, и многие из них - отнюдь не комплиментарные. Вот некоторые из них:

- Я не совсем понимаю этот пост. Вы выражаете соболезнование близким, но возбудить дело, потому что кто-то должен взять на себя ответственность, скорее всего родители, просто-напросто должна полиция. А вы причем? Я понимаю, что выборы грядут, но уж точно не для вас.

- Надо тщательно оценить, как работают сиротские суды и социальные службы. Особенно в сельской местности. Там много неблагополучных семей, которые должны быть в поле зрения соответствующих учреждений. Но нет. Даже если в курсе, что в семье употребляют алкоголь, на это часто закрывают глаза. Пока не станет слишком поздно.

- Улучшаем демографию, говорили они. Давайте делать детей, говорили они. Миллиарды тратим на ненужные никому железные дороги, а собственные дети живут вот так. Или, скорее, не живут. Все эти RB и AB - пир во время чумы.

- Принцесса на стеклянной горе проснулась!.. А, нет, речь идет не о ситуации в стране, даже не о поддержке семей, детских садов, о пенсионном возрасте, зарплатах, налогах и т.д., а только о наказании... Так это только ворочанье в глубоком сне (чтобы не сказать - в мозговой коме).

- Может быть, этим службам нужно было вмешаться немного быстрее? Как много мы извлекли уроков из убийства женщины в Екабпилсе!

- Теперь создадут среду, в которой, чтобы не лишиться работы, сотрудники соответствующих органов будут изымать из семей детей за каждую занозу... Чувство меры тоже надо в законе прописать...

- Пожалуйста, оцените, не заняты ли соцработники бумажной работой, вместо того, чтобы реально регулярно обследовать каждую неблагополучную или подверженную риску семью! Физическое обследование должно быть приоритетом, а не документы. И должны быть более суровые наказания за халатность по отношению к ребенку!

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