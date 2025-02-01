10 стран Европы с самыми опасными дорогами: Латвия — среди них; какое место мы заняли?

Вот как распределяются места в этом "топе":
1-е - Болгария
2-е - Румыния
3-е - Сербия
4-е - Латвия
5-е - Хорватия
6-е - Португалия
7-е - Греция
8-е - Литва
9-е - Италия
10-е - Польша
О Латвии, в частности, пишут следующее:
"Хотя в последние годы ситуация улучшилась, латвийские дороги по-прежнему остаются одними из самых опасных в Европе. В 2023 году в Латвии зарегистрировано 75,4 случаев гибели в ДТП на миллион жителей - на 66% больше среднего показателя по ЕС.
Эта тревожная статистика частично объясняется низким качеством дорог и инфраструктуры. К тому же в Латвии много автомобилей, которые значительно более старые, чем в среднем по ЕС. А мотоциклисты не всегда надевают каски.
Дополнительный вызов представляет собой суровый климат латвийской зимы. Холодные и часто опасные погодные условия увеличивают риск ДТП, поэтому в зимний период в стране обязательно использование зимних шин".
Кстати, Эстония, в которой зимы такие же, как и в Латвии, если не холоднее, в список вообще не вошла.