10 стран Европы с самыми опасными дорогами: Латвия — среди них; какое место мы заняли?

Вот как распределяются места в этом "топе":

1-е - Болгария

2-е - Румыния

3-е - Сербия

4-е - Латвия

5-е - Хорватия

6-е - Португалия

7-е - Греция

8-е - Литва

9-е - Италия

10-е - Польша

О Латвии, в частности, пишут следующее:

"Хотя в последние годы ситуация улучшилась, латвийские дороги по-прежнему остаются одними из самых опасных в Европе. В 2023 году в Латвии зарегистрировано 75,4 случаев гибели в ДТП на миллион жителей - на 66% больше среднего показателя по ЕС.

Эта тревожная статистика частично объясняется низким качеством дорог и инфраструктуры. К тому же в Латвии много автомобилей, которые значительно более старые, чем в среднем по ЕС. А мотоциклисты не всегда надевают каски.

Дополнительный вызов представляет собой суровый климат латвийской зимы. Холодные и часто опасные погодные условия увеличивают риск ДТП, поэтому в зимний период в стране обязательно использование зимних шин".

Кстати, Эстония, в которой зимы такие же, как и в Латвии, если не холоднее, в список вообще не вошла.