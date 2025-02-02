Главный редактор портала «Спутник Латвия» Роженцов обжаловал приговор за нарушение санкций ЕС

Суд принял апелляционную жалобу и готов направить уголовное дело на рассмотрение в Курземский окружной суд.

Как сообщалось, для обхода и нарушения санкций ЕС, чтобы можно было получать оплату за выполнение трудовых обязанностей, связанных с обеспечением деятельности информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному агентству пропаганды "Россия Сегодня" (РС), Роженцов заключил с РС несколько договоров на оказание услуг.

Соглашения предусматривали, что Роженцов по заданию заказчика будет готовить материалы на экономические, культурные и общественные темы, связанные с латышскими иммигрантами и их потомками в России, заявили в прокуратуре. Было также соглашение о том, что Роженцов по заданию заказчика будет оказывать услуги, связанные с интерактивной и редакционной деятельностью, отбор текстов и мультимедиа и их размещение на сайтах заказчика.

Роженцов исполнял обязанности главного редактора проекта "Спутник Латвия" информационного ресурса "Спутник", принадлежащего агентству РС, с 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года, а также оказывал услуги, связанные с созданием публикаций, отбором материалов и их публикацией на сайтах "Спутника".

Таким образом, Роженцов в указанный период времени оказывал РС услугу по созданию информационного контента за вознаграждение и обеспечивал РС, генеральным директором которого является находящийся под санкциями Дмитрий Киселев, возможность осуществлять цели агентства - укреплять национальные интересы России в информационном пространстве, издавать СМИ и создавать интернет-порталы, считает обвинение.

Работа, проведенная Роженцовым, и подготовленные им материалы считаются хозяйственным ресурсом в понимании регламента ЕС, так как они использовались для обеспечения деятельности агентства РС, в том числе для создания пропаганды соответствующего государства и информационного пространства.

Таким образом, Роженцов, продолжая выполнять должностные обязанности, готовя и публикуя материалы для информационных ресурсов, принадлежащих агентству РС, косвенно делал доступным хозяйственный ресурс Киселеву и, руководствуясь корыстными мотивами, нарушил санкции ЕС. К такому выводу пришла прокуратура.

Рассмотрение аналогичного дела против бывшего главного редактора Baltnews Андрея Яковлева о нарушении санкций, наложенных международными организациями и Латвией, Рижский городской суд планирует продолжить весной.

Кроме того, в суде находится дело о нарушении санкций ЕС против прокремлевского активиста Владимира Линдермана. Его Рижский городской суд планирует рассмотреть 14 марта 2025 года в 10:00.

Уже сообщалось, что 16 января 2020 года Служба госбезопасности начала уголовный процесс в связи с нарушением международных санкций против нескольких латвийцев, создававших контент для информационных ресурсов "Спутник" и Baltnews, принадлежащих российскому агентству пропаганды "Россия Сегодня".

Генеральным директором РС является близкий к диктатору Владимиру Путину Киселев, против которого ЕС ввел санкции за использование управляемых им информационных ресурсов для реализации агрессивной внешней политики России, конкретно - для действий по поддержке подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Материалы уголовного дела в сентябре 2021 года были направлены в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование создателей контента. Всего обвиняемых было 14, в частности, бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев и пророссийский активист Владимир Линдерман. Некоторым обвиняемым уже объявлены приговоры и назначены наказания.