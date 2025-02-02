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Главный редактор портала «Спутник Латвия» Роженцов обжаловал приговор за нарушение санкций ЕС

© LETA 2 февраля, 2025 14:20

ЧП и криминал 0 комментариев

Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.

Суд принял апелляционную жалобу и готов направить уголовное дело на рассмотрение в Курземский окружной суд.

Как сообщалось, для обхода и нарушения санкций ЕС, чтобы можно было получать оплату за выполнение трудовых обязанностей, связанных с обеспечением деятельности информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному агентству пропаганды "Россия Сегодня" (РС), Роженцов заключил с РС несколько договоров на оказание услуг.

Соглашения предусматривали, что Роженцов по заданию заказчика будет готовить материалы на экономические, культурные и общественные темы, связанные с латышскими иммигрантами и их потомками в России, заявили в прокуратуре. Было также соглашение о том, что Роженцов по заданию заказчика будет оказывать услуги, связанные с интерактивной и редакционной деятельностью, отбор текстов и мультимедиа и их размещение на сайтах заказчика.

Роженцов исполнял обязанности главного редактора проекта "Спутник Латвия" информационного ресурса "Спутник", принадлежащего агентству РС, с 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года, а также оказывал услуги, связанные с созданием публикаций, отбором материалов и их публикацией на сайтах "Спутника".

Таким образом, Роженцов в указанный период времени оказывал РС услугу по созданию информационного контента за вознаграждение и обеспечивал РС, генеральным директором которого является находящийся под санкциями Дмитрий Киселев, возможность осуществлять цели агентства - укреплять национальные интересы России в информационном пространстве, издавать СМИ и создавать интернет-порталы, считает обвинение.

Работа, проведенная Роженцовым, и подготовленные им материалы считаются хозяйственным ресурсом в понимании регламента ЕС, так как они использовались для обеспечения деятельности агентства РС, в том числе для создания пропаганды соответствующего государства и информационного пространства.

Таким образом, Роженцов, продолжая выполнять должностные обязанности, готовя и публикуя материалы для информационных ресурсов, принадлежащих агентству РС, косвенно делал доступным хозяйственный ресурс Киселеву и, руководствуясь корыстными мотивами, нарушил санкции ЕС. К такому выводу пришла прокуратура.

Рассмотрение аналогичного дела против бывшего главного редактора Baltnews Андрея Яковлева о нарушении санкций, наложенных международными организациями и Латвией, Рижский городской суд планирует продолжить весной.

Кроме того, в суде находится дело о нарушении санкций ЕС против прокремлевского активиста Владимира Линдермана. Его Рижский городской суд планирует рассмотреть 14 марта 2025 года в 10:00.

Уже сообщалось, что 16 января 2020 года Служба госбезопасности начала уголовный процесс в связи с нарушением международных санкций против нескольких латвийцев, создававших контент для информационных ресурсов "Спутник" и Baltnews, принадлежащих российскому агентству пропаганды "Россия Сегодня".

Генеральным директором РС является близкий к диктатору Владимиру Путину Киселев, против которого ЕС ввел санкции за использование управляемых им информационных ресурсов для реализации агрессивной внешней политики России, конкретно - для действий по поддержке подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Материалы уголовного дела в сентябре 2021 года были направлены в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование создателей контента. Всего обвиняемых было 14, в частности, бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев и пророссийский активист Владимир Линдерман. Некоторым обвиняемым уже объявлены приговоры и назначены наказания.

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