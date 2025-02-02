Планируется ограничить прием заявок на выдачу латвийских виз гражданам России и Белоруссии

В аннотации к проекту, доступной на портале правовых актов, разъясняется, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину, поддержанного, в частности, режимом в Белоруссии, в регионе значительно возрос риск, связанный с разведкой и гибридными угрозами.

Чтобы предотвратить въезд в Латвию иностранцев, связанных с российскими спецслужбами, или других лиц из группы риска, с февраля 2022 года в стране введен не только усиленный контроль миграции и различные проверки, но и предприняты иные меры, ограничивающие въезд.

Принятые три года назад распоряжения Кабмина устанавливали ограничения на въезд для российских граждан, а также вводили дополнительную проверку для граждан России и Белоруссии, которым выдаются визы или ВНЖ, чтобы оценить, представляет ли опасность для безопасности или общественного порядка въезд в Латвию граждан этих стран. Распоряжение Кабмина о дополнительных проверках для российских и белорусских граждан утратит силу 5 марта.

В дальнейшем, чтобы предотвратить угрозу общественному порядку, международным отношениям и внутренней безопасности Латвии, направленную против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или демократического строя, ограничения, связанные с приемом заявок на выдачу визы и пересечением границы Латвии, планируется включить в проект правового акта.

Предполагается, что правовой акт будет определять не только те категории российских граждан, которые будут иметь возможность пересекать границу Латвии, но и те категории, кто сможет подать заявку на получение визы в дипломатических и консульских представительствах Латвии за границей. Граждане России из тех категорий, которые не будут соответствовать включенным в проект правового акта, получат отказ в выдаче визы, им не разрешат пересечь границу Латвии.

Кроме того, чтобы защитить безопасность жителей Латвии, принимая во внимание потенциальный риск и угрозу безопасности, планируется установить порядок приема заявок на выдачу визы и от граждан Белоруссии. Проект правового акта не предусматривает для граждан Белоруссии ограничений на въезд в Латвию, так как это противоречит позиции ЕС по вопросу мобильности граждан Белоруссии, поддерживаемой и демократическими силами Белоруссии.

Правила, вероятно, будут действовать до 31 декабря 2026 года.