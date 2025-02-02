Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 2. Февраля Завтра: Sonora, Spidola
Доступность

Планируется ограничить прием заявок на выдачу латвийских виз гражданам России и Белоруссии

© LETA 2 февраля, 2025 18:50

Важно 0 комментариев

Соответствующий проект правового акта разработал МИД Латвии.

В аннотации к проекту, доступной на портале правовых актов, разъясняется, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину, поддержанного, в частности, режимом в Белоруссии, в регионе значительно возрос риск, связанный с разведкой и гибридными угрозами.

Чтобы предотвратить въезд в Латвию иностранцев, связанных с российскими спецслужбами, или других лиц из группы риска, с февраля 2022 года в стране введен не только усиленный контроль миграции и различные проверки, но и предприняты иные меры, ограничивающие въезд.

Принятые три года назад распоряжения Кабмина устанавливали ограничения на въезд для российских граждан, а также вводили дополнительную проверку для граждан России и Белоруссии, которым выдаются визы или ВНЖ, чтобы оценить, представляет ли опасность для безопасности или общественного порядка въезд в Латвию граждан этих стран. Распоряжение Кабмина о дополнительных проверках для российских и белорусских граждан утратит силу 5 марта.

В дальнейшем, чтобы предотвратить угрозу общественному порядку, международным отношениям и внутренней безопасности Латвии, направленную против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или демократического строя, ограничения, связанные с приемом заявок на выдачу визы и пересечением границы Латвии, планируется включить в проект правового акта.

Предполагается, что правовой акт будет определять не только те категории российских граждан, которые будут иметь возможность пересекать границу Латвии, но и те категории, кто сможет подать заявку на получение визы в дипломатических и консульских представительствах Латвии за границей. Граждане России из тех категорий, которые не будут соответствовать включенным в проект правового акта, получат отказ в выдаче визы, им не разрешат пересечь границу Латвии.

Кроме того, чтобы защитить безопасность жителей Латвии, принимая во внимание потенциальный риск и угрозу безопасности, планируется установить порядок приема заявок на выдачу визы и от граждан Белоруссии. Проект правового акта не предусматривает для граждан Белоруссии ограничений на въезд в Латвию, так как это противоречит позиции ЕС по вопросу мобильности граждан Белоруссии, поддерживаемой и демократическими силами Белоруссии.

Правила, вероятно, будут действовать до 31 декабря 2026 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Первый понедельник февраля — снегопады и скользкие дороги

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

В течение дня местами покажется солнце, время от времени будет идти снег, станут скользкими дороги. Такой прогноз на 3 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня местами покажется солнце, время от времени будет идти снег, станут скользкими дороги. Такой прогноз на 3 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Погода на следующей неделе: в Риге, возможно, наконец начнется зима?

Важно 16:40

Важно 0 комментариев

Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.

Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.

Читать

«Принцесса на стеклянной горе проснулась!»: пост премьера о погибшем мальчике был раскритикован

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?

Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?

Читать

Нашли в одних носочках, занесенного снегом… Как искали пропавшего мальчика в Резекненском крае

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.

Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.

Читать

Главный редактор портала «Спутник Латвия» Роженцов обжаловал приговор за нарушение санкций ЕС

ЧП и криминал 14:20

ЧП и криминал 0 комментариев

Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.

Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.

Читать

Трамп развязал торговую войну: США вводят пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Мир 13:56

Мир 0 комментариев

Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.

Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.

Читать