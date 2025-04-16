Так было с 1920 года: Ринкевич призывает в ходе обсуждения закупки парадных сабель учитывать аспект традиций

Как уже сообщало агентство LETA, Министерство обороны (МО) в ближайшие годы, возможно, потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооружённых сил (НВС), причём в предыдущие годы уже были заключены контракты на поставку такого атрибута на сотни тысяч евро.

МО пояснило, что 900 000 евро — это максимальная сумма, предусмотренная в центральном плане закупок оборонного ведомства на четырёхлетний период — с 2026 по 2030 год.

Президент в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней (Новое единство) подчеркнул в разговоре с журналистами, что НВС — это не только экипировка и подготовка, но также и традиции. Он отметил, что традиция вручать молодым офицерам, лейтенантам, офицерскую саблю существует с 1920 года.

По мнению Ринкевича, необходимо найти разумное и соразмерное решение, и министр обороны во вторник также пообещал это сделать. По его словам, в дискуссиях о закупке парадных сабель следует учитывать и тот труд, который выполняют военнослужащие.

В свою очередь премьер-министр указала, что призвала министра обороны оценить актуальность данного предложения. Силиня отметила, что как руководитель правительства она должна согласовывать многочисленные финансовые потребности и выбирать приоритеты при формировании государственного бюджета на следующий год.

Премьер-министр подчеркнула, что в течение нескольких лет приоритетом правительства была безопасность, включая оборону, что также предусматривает укрепление государственной обороноспособности НВС.

Она согласилась с тем, что традиции в армии имеют своё значение, однако в условиях, когда другие отрасли призываются к экономии бюджетных средств, деньги следует тратить на актуальные нужды государственной обороны.