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Кирштейнс: кто полетит в Кремль, чтобы арестовать Путина?  (3)

Neatkarīgā Rīta Avīze 16 апреля, 2025 16:47

Латышские СМИ 3 комментариев

Перспективы войны в Украине и ее возможное распространение на нашу страну обсуждает в своей статье в NeatkarIgA Элита Вейдемане. Ее беспокоит то, что США выходят из Международного уголовного суда, и это в свою очередь может привести к тому, что члены высшего руководства РФ смогут беспрепятственно летать за океан.

«Что это значит? Это значит, что еще три года можно рассказывать, что возможно победить Россию. Три года назад можно было заключить договор, который не был подписан: Россия захватывает территории Украины на несколько тысяч квадратных метров больше, чем уже было захвачено, павших было бы на несколько сотен тысяч меньше с обеих сторн», - заявил в беседе с журналисткой «независимый» депутат Сейма Александр Кирштейнс, - и тогда вопрос будет к Зеленскому: зачем было воевать еще три года? Потому что Запад его обманул, сказав: мы вам дадим столько оружия, что вы не будете знать, куда его деть, и Россия в несколько месяцев будет разгромлена».

Кирштейнс напомнил о совершенно неподготовленной контратаке Украины, упомянув и о том, что сейчас Россия еженедельно «отгрызает» по кусочку от украинской земли. «А что теперь будет? Кто-то полетит в Кремль, чтобы арестовать Путина, и тогда состоятся мирные переговоры? Или Путина арестуют после переговоров? Переговоры могут вестись только при выполнении всех условий. Это невозможно: одновременно поддерживать Уголовный суд и начинать переговоры. Вторая утка - рассказывать, что российская экономика вот-вот рухнет. Она «рушится» уже скоро пятый год. И ожидать, что Уголовный суд что-то будет расследовать? В конце Второй мировой войны американцы сожгли в Дрездене тысячи мирных жителей. Кого за это судили?»

Кирштейнс напомнил, что межгосударственные переговоры - это коридор возможностей, которые могут расширяться или сужаться. «Переговоры успешны только в том случае, если обе стороны остаются недовольными», - такой парадокс высказывает депутат. Он считает, что в Европе есть только одна армия, которая может противостоять России в конвенциональной войне (после Украины, конечно): это турецкая армия.

«Это не Великобритания, которая не в состоянии укомплектовать команду корабля, это не Германия, где из 26 дивизий осталось шесть, это не Италия, которая выделяет на оборону 1,5% ВВП, это не Латвия, которая выделяет 3,5%, говоря о том, что нужно пять процентов. Но эти проценты ничего не изменят. Если бы в Латвию ежедневно прилетала тысяча дронов и несколько баллистических ракет, непонятно, как бы нас спасли противопехотные мины? Возможно, местные защитники могли бы заминировать Лудзенский волостной дом, вот и все. Но не пехота будет переходить границы».

Кирштейнс иронизирует, что мы собираемся продолжить строительство Rail Baltica за шесть миллиардов евро, а деньги не находятся на системы противовоздушной обороны. «На бессмысленный «зеленый курс» мы тоже готовы выделять много миллионов евро ежегодно, — продолжает он, — но их можно было бы потратить на оборону».

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