«Что это значит? Это значит, что еще три года можно рассказывать, что возможно победить Россию. Три года назад можно было заключить договор, который не был подписан: Россия захватывает территории Украины на несколько тысяч квадратных метров больше, чем уже было захвачено, павших было бы на несколько сотен тысяч меньше с обеих сторн», - заявил в беседе с журналисткой «независимый» депутат Сейма Александр Кирштейнс, - и тогда вопрос будет к Зеленскому: зачем было воевать еще три года? Потому что Запад его обманул, сказав: мы вам дадим столько оружия, что вы не будете знать, куда его деть, и Россия в несколько месяцев будет разгромлена».

Кирштейнс напомнил о совершенно неподготовленной контратаке Украины, упомянув и о том, что сейчас Россия еженедельно «отгрызает» по кусочку от украинской земли. «А что теперь будет? Кто-то полетит в Кремль, чтобы арестовать Путина, и тогда состоятся мирные переговоры? Или Путина арестуют после переговоров? Переговоры могут вестись только при выполнении всех условий. Это невозможно: одновременно поддерживать Уголовный суд и начинать переговоры. Вторая утка - рассказывать, что российская экономика вот-вот рухнет. Она «рушится» уже скоро пятый год. И ожидать, что Уголовный суд что-то будет расследовать? В конце Второй мировой войны американцы сожгли в Дрездене тысячи мирных жителей. Кого за это судили?»

Кирштейнс напомнил, что межгосударственные переговоры - это коридор возможностей, которые могут расширяться или сужаться. «Переговоры успешны только в том случае, если обе стороны остаются недовольными», - такой парадокс высказывает депутат. Он считает, что в Европе есть только одна армия, которая может противостоять России в конвенциональной войне (после Украины, конечно): это турецкая армия.

«Это не Великобритания, которая не в состоянии укомплектовать команду корабля, это не Германия, где из 26 дивизий осталось шесть, это не Италия, которая выделяет на оборону 1,5% ВВП, это не Латвия, которая выделяет 3,5%, говоря о том, что нужно пять процентов. Но эти проценты ничего не изменят. Если бы в Латвию ежедневно прилетала тысяча дронов и несколько баллистических ракет, непонятно, как бы нас спасли противопехотные мины? Возможно, местные защитники могли бы заминировать Лудзенский волостной дом, вот и все. Но не пехота будет переходить границы».

Кирштейнс иронизирует, что мы собираемся продолжить строительство Rail Baltica за шесть миллиардов евро, а деньги не находятся на системы противовоздушной обороны. «На бессмысленный «зеленый курс» мы тоже готовы выделять много миллионов евро ежегодно, — продолжает он, — но их можно было бы потратить на оборону».