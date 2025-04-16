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Госконтроль завершил проверку финансовых отчетов министерств и выявил много любопытного

Редакция PRESS 16 апреля, 2025 13:29

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LETA

Государственный контроль завершил проверку финансовых отчетов министерств и центральных госучреждений за прошлый год. И выявил некоторые любопытные нарушения, пишет LSM+.

Госконтроль отмечает, что в отдельных ведомствах были выявлены нарушения нормативных актов. Например, в ходе ревизии Министерства образования и науки Госконтроль обнаружил возможный факт мошенничества с фиктивными студентами в Рижском техникуме стиля и моды.

В свою очередь, в ходе ревизии в Минюсте установлено, что Судебная администрация неправильно применяла нормативные акты, определяющие порядок исчисления среднего заработка. В расчет необоснованно включалась заработная плата (премия и/или денежное вознаграждение), выплаченная в месяце, когда работник не исполнял свои трудовые обязанности по уважительной причине. 

Контролёры подсчитали, что трем сотрудникам было переплачено 13 000 евро, из которых 7 600 евро были возвращены в государственный бюджет в ходе ревизии.

В этом году Госконтроль провел оценку двух конкретных вопросов соответствия в Министерстве климата и энергетики и Минэкономики, чтобы понять, были ли использованы средства на реализацию конкретных мероприятий в соответствии с целями, с соблюдением законодательства и достижением запланированных результатов.

Министерство климата и энергетики получило отрицательное заключение – из 8,9 млн евро, запрошенных из госбюджета в 2024 году на профессиональные услуги и исследования в области климата и энергетики, уже изначально министерство планировало израсходовать всего 1,1 млн евро, (13% от запрошенной суммы) но фактически потратило лишь 313 000 евро, или 3,5% от выделенного финансирования. Часть средств была возвращена в государственный бюджет в конце года, но более 3,4 млн евро были перераспределены на другие цели.

Подобная практика с необоснованно высокими запросами на средства из государственного бюджета наблюдается и в 2025 году, отмечают контролёры.

В Министерстве экономики заверили, что использовали выделенное финансирование на мероприятия по повышению энергоэффективности в бизнесе в соответствии с целями, достигнув значительных результатов — за счет использования 45% из выделенных 24,2 млн евро были достигнуты запланированные по программе поддержки показатели — 94% от общего запланированного сокращения выбросов CO2, которое должно быть достигнуто к 2026 году, также превышен запланированный общий объем финансирования поддерживаемых проектов.

Однако Госконтроль констатировал несоответствия в системе внутреннего контроля и учета министерства (в том числе в обмене информацией с финансовым учреждением Altum).

По результатам этих выводов Министерство экономики внесло существенные коррективы. Госконтроль также подсчитал, что для достижения целевого показателя по сокращению выбросов CO2 будет достаточно около 2 млн евро, тогда как в распоряжении Altum на конец года имелось более 11 млн евро, которые можно было бы направить на реализацию других программ поддержки.

«Оценка этих двух вопросов соответствия помогла раскрыть практику создания финансовых “карманов”, поэтому мы надеемся, что результаты проверок помогут в процессе формирования бюджета», — говорит Байдере.

Часть замечаний по итогам ежегодных ревизий не включается в отчеты — они обсуждаются с ведомствами напрямую, пояснила Бадере.

Так, в этом году в ряде учреждений были выявлены неточности в расчетах оплаты труда работников — среднего заработка и премий, а также налогового учета, которые не соответствовали нормативным актам или не совпадали с данными Службы государственных доходов. 

Госконтроль обратил внимание некоторых ведомств на большое количество неиспользованных дней отпуска — у некоторых сотрудников таковых накопилось более 60, а у одного сотрудника достигло 317 дней.
Это указывает на системную проблему в организации труда. Поэтому Госконтроль призывает учреждения обеспечить работникам возможность взять отпуск, поскольку это не только право работника, но и обязанность работодателя.

Госконтроль также обратил внимание Минблаг на отсутствие мер по созданию специального бюджетного резервного фонда для социального страхования. При этом обращается внимание и на необходимость постановки вопроса о пересмотре системы пенсионного обеспечения, чтобы не увеличивать нагрузку на будущих налогоплательщиков.

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