Пыль из Сахары опять достигла Латвии. Это не опасно?

В свою очередь, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также отмечает, что и в этом году пыль из пустыни Сахара достигла Латвии, но пока не оказывает существенного влияния на качество воздуха.

Согласно греческой модели SKIRON, наибольшая концентрация пыли ожидается в четверг после полудня. Также пыль будет фиксироваться в пятницу и субботу. Если в эти дни пройдут дожди, они могут содержать частички пыли, которые будут заметны на светлых поверхностях.

Загрязнение в небольшой концентрации зафиксировано на высоте 3-х метров. Для большинства здоровых людей эта пыль не представляет угрозы. Однако астматикам, пожилым людям и детям рекомендуется соблюдать осторожность. В такие дни желательно воздержаться от активной физической деятельности на улице.

В апреле 2024 года подобное явление уже наблюдалось в Латвии, когда пыль из Сахары достигла территории страны.

Для получения актуальной информации рекомендуется следить за прогнозами погоды и сообщениями Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Облако пыли, которое в прошлом году пришло в Латвию из пустыни Сахара, стало главной темой дезинформации. Несколько пользователей в соцсетях пугали людей, что на самом деле это не песчаная пыль, а что-то другое, например, ядовитые вещества. Одним из аргументов было то, что мы находимся слишком далеко от пустыни.

Пустыня Сахара – крупнейшая песчаная пустыня в мире – по площади лишь немного меньше всей территории Европы. Каждый год на нее обрушивается несколько бурь, которые создают огромные облака пыли.