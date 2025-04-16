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Пыль из Сахары опять достигла Латвии. Это не опасно?

Редакция PRESS 16 апреля, 2025 13:17

Новости Латвии 0 комментариев

Литовские метеорологи предупреждают: в Литву идут воздушные массы, несущие с собой пыль из Сахары. По данным портала Made in Vilnius, пыль уже начала поступать в страну, и ожидается, что небо может приобрести желтоватый оттенок.

В свою очередь, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также отмечает, что и в этом году пыль из пустыни Сахара достигла Латвии, но пока не оказывает существенного влияния на качество воздуха.

Согласно греческой модели SKIRON, наибольшая концентрация пыли ожидается в четверг после полудня. Также пыль будет фиксироваться в пятницу и субботу. Если в эти дни пройдут дожди, они могут содержать частички пыли, которые будут заметны на светлых поверхностях.

Загрязнение в небольшой концентрации зафиксировано на высоте 3-х метров. Для большинства здоровых людей эта пыль не представляет угрозы. Однако астматикам, пожилым людям и детям рекомендуется соблюдать осторожность. В такие дни желательно воздержаться от активной физической деятельности на улице.

В апреле 2024 года подобное явление уже наблюдалось в Латвии, когда пыль из Сахары достигла территории страны.

Для получения актуальной информации рекомендуется следить за прогнозами погоды и сообщениями Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Облако пыли, которое в прошлом году пришло в Латвию из пустыни Сахара, стало главной темой дезинформации. Несколько пользователей в соцсетях пугали людей, что на самом деле это не песчаная пыль, а что-то другое, например, ядовитые вещества. Одним из аргументов было то, что мы находимся слишком далеко от пустыни.

Пустыня Сахара – крупнейшая песчаная пустыня в мире – по площади лишь немного меньше всей территории Европы. Каждый год на нее обрушивается несколько бурь, которые создают огромные облака пыли.

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