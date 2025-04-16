«Никто не может мне указывать»: премьер Словакии Фицо поедет на парад 9 мая в Москву

Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, неоднократно обещал посетить военный парад в Москве 9 мая, посвященный 80-летию разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне.

Каллас после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, 14 апреля, сказала журналистам, что "государства-члены также обсудили и дали ясно понять, что любое участие в парадах или празднованиях в Москве 9 мая не будет воспринято Европой легкомысленно, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе".

"Мы ясно дали понять, что не хотим, чтобы какая-либо страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в Москве", - сказала Каллас. Она также призвала страны-участницы направить своих представителей в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной.

"Я поеду в Москву 9 мая", - заявил Фицо.

"Госпожа Каллас, я хотел бы проинформировать вас, что являюсь законным премьер-министром Словакии, суверенной страны. Никто не может указывать мне, куда ехать или не ехать", - сказал он.

Премьер-министр Словакии добавил, что отправится в Москву, чтобы почтить память солдат Красной армии, освободивших его страну и других жертв нацизма.