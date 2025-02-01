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«Если придут русские войска, виноваты будут стройуправы»: Ростовскис — об абсурде бюрократии

© LETA 1 февраля, 2025 16:11

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Фото LETA.

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис в подкасте tv3.lv Piķis un ģēvelis! затронул тему бюрократии в Латвии, заметив, что возглавляемая им организация обсуждала этот вопрос с правительством и с министром экономики. "На словах они говорят "да", но, увы, слова-то правильные, а дела нигде не делаются или идут в противоположном направлении", - заявил он.

На просьбу привести пример бюрократии, которая ощущается предпринимателями, Ростовскис ответил, сославшись на слова одной из коллег: "Если сюда придут русские войска, виноваты будут стройуправы, потому что они саботируют систему. Фактически я сошлюсь на коллег из Depo - у них построить магазин в Литве получается примерно в 2,5-3 раза быстрее, и это только из-за нормативов. Мы можем и сто лет спустя ссылаться на трагедию в Maxima, но менять что-то надо".

Ростовскис отметил, что в малых аспектах тоже наблюдается ненужная бюрократия: "Мы заразились такими вещами. Например, высшее образование. У всех вузов, работающих в Латвии, эта история длится примерно 30 лет. Все эти лицензирования, аккредитации - зачем это? Вся эта система в вузе - вместо того, чтобы работать со студентами, они должны генерировать бумаги. Еще один момент: люди, выполняющие эти функции, в некотором роде уничтожают свою жизнь, они делают бессмысленные вещи. Мы говорим, что этих людей надо бы перевести в те места, где создается продукт, прибавочная стоимость".

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