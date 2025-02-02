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Погода на следующей неделе: в Риге, возможно, наконец начнется зима?

© LETA 2 февраля, 2025 16:40

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Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.

В понедельник еще будет облачно, местами ожидаются осадки, но в последующие дни интенсивность осадков уменьшится, так как погодные условия у нас будет определять антициклон, хотя не исключено, что местами какое-нибудь облако принесет относительно сильный снегопад.

Со вторника станет еще холоднее, мороз на востоке страны может усилиться до -5...-10 градусов. Время от времени будет проясняться, так что станет сильнее ощущаться, что дни становятся длиннее.

В среду, 5 февраля, завершится самая темная четверть года и начнется солярная весна, но в то же время в Риге и на западном побережье Курземе лишь в начале февраля может наступить метеорологическая зима.

Холодные массы воздуха над страной будут преобладать и во вторую половину недели - будет не только холодно, но и сухо, так как над севером России усилится антициклон, а это не способствует формированию обширных зон осадков на нашей территории.

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