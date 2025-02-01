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Стендзениекс о Латвии: «Титаник» смотрели? Ну вот…

Редакция PRESS 1 февраля, 2025 14:14

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Специалист по рекламе Эрик Стендзениекс опубликовал в соцсети "Х" очередной пост, в котором он сравнил ситуацию в Латвии с тем, что происходило на "Титанике" незадолго до кораблекрушения:

"Я вам скажу, что сейчас происходит со всем этим беспределом, Air и Rail, Лато Лапсой, с крючками для велосипедов VIVI за 900 тысяч, э-тронами, сваями, с [пожеланиями] подавиться и блевать, с электронной почтой в спаме, Казаксами и так далее.

"Титаник" смотрели?

Ну вот, там тоже оркестр играл и омаров в рот запихивали..."

Комментаторов откликнулось довольно много, и пишут они разное. Вот некоторые из их отзывов:

- Знаешь, что самое интересное? Избиратели за это проголосовали. А знаешь, что самое грустное? Голосовать-то больше и не за кого...

- Не надо терять надежду - может быть, нам повезет, как тем омарам в аквариуме.

- Твои слова - да Богу в уши.

- Айсберг пока никто не видел, так что нечего тут подстрекать народ.

- А что будет дальше, по твоей версии? Факелы, вилы и повторная замена стекла в витрине Latvijas Balzams в Старой Риге?

- Тут еще есть много чего заложить... на "Титанике" такого варианта не было.

- Точно. Это какое-то коллективное слабоумие - мы хапаем, сколько можно, после нас хоть потоп. 2 тысячи евро за вешалку, Карл. Там все ясно, будет полный крах, это неизбежно, это лишь вопрос времени.

- Самое безумное - то, что все это видят, понимают, что правительство убивает последнюю веру в то, что мы могли бы еще жить в этой стране, но ничего не делает, все молчат и ищут путь в Германию, Ирландию, Данию и т.д.!!!

- Наше правительство сидит на двух стульях! Не знает, российский или европейский флаг поднимать? Трамп все еще осложнил. Когда овец выпускают на пастбище, они тоже не понимают, в какую сторону бежать.

- Придут выборы, и глупый народ снова проголосует за этих клоунов. Все госуправление пойдет и дружно проголосует за "Новое единство".

- А мы - те, кто наслаждается музыкой, видя, что шансов нет!

Un mēs esam tie, kas izbauda mūziku, redzot, ka izredžu nav!

И в завершение - "Народные массы в Риге, протестующие против всего этого" с фотографией пустынной улицы Старого города.

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Комментарии (0) 127 реакций
Комментарии (0) 127 реакций
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