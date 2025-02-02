Первый понедельник февраля — снегопады и скользкие дороги

На большей части территории страны будет дуть слабый ветер, лишь в прибрежных районах северо-западный и северный ветер будет немного сильнее. Температура воздуха - не выше -2...+2 градусов.

В Риге время от времени ожидается снег и мокрый снег. По-прежнему будет дуть северо-западный и северный ветер, от слабого до умеренного, воздух прогреется до 0...+1 градуса.

Ночью небо будет преимущественно закрыто облаками, они время от времени будут приносить снег и мокрый снег. Увеличение толщины снежного покрова будет наблюдаться в основном в центральных и восточных районах. При снижении температуры воздуха дороги обледенеют. Будет дуть северо-западный и северный ветер, от слабого до умеренного, на всей территории страны похолодает до +2...-3 градусов.

В Риге ночью - преимущественно облачно, временами снегопад, в результате отдельные участки дорог станут скользкими. При северо-западном и северном ветре, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха достигнет 0..+1 градуса.