Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 2. Февраля Завтра: Sonora, Spidola
Доступность

Первый понедельник февраля — снегопады и скользкие дороги

© LETA 2 февраля, 2025 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

В течение дня местами покажется солнце, время от времени будет идти снег, станут скользкими дороги. Такой прогноз на 3 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На большей части территории страны будет дуть слабый ветер, лишь в прибрежных районах северо-западный и северный ветер будет немного сильнее. Температура воздуха - не выше -2...+2 градусов.

В Риге время от времени ожидается снег и мокрый снег. По-прежнему будет дуть северо-западный и северный ветер, от слабого до умеренного, воздух прогреется до 0...+1 градуса.

Ночью небо будет преимущественно закрыто облаками, они время от времени будут приносить снег и мокрый снег. Увеличение толщины снежного покрова будет наблюдаться в основном в центральных и восточных районах. При снижении температуры воздуха дороги обледенеют. Будет дуть северо-западный и северный ветер, от слабого до умеренного, на всей территории страны похолодает до +2...-3 градусов.

В Риге ночью - преимущественно облачно, временами снегопад, в результате отдельные участки дорог станут скользкими. При северо-западном и северном ветре, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха достигнет 0..+1 градуса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Планируется ограничить прием заявок на выдачу латвийских виз гражданам России и Белоруссии

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Соответствующий проект правового акта разработал МИД Латвии.

Соответствующий проект правового акта разработал МИД Латвии.

Читать

Погода на следующей неделе: в Риге, возможно, наконец начнется зима?

Важно 16:40

Важно 0 комментариев

Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.

Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.

Читать

«Принцесса на стеклянной горе проснулась!»: пост премьера о погибшем мальчике был раскритикован

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?

Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?

Читать

Нашли в одних носочках, занесенного снегом… Как искали пропавшего мальчика в Резекненском крае

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.

Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.

Читать

Главный редактор портала «Спутник Латвия» Роженцов обжаловал приговор за нарушение санкций ЕС

ЧП и криминал 14:20

ЧП и криминал 0 комментариев

Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.

Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.

Читать

Трамп развязал торговую войну: США вводят пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Мир 13:56

Мир 0 комментариев

Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.

Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.

Читать