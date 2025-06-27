Приглашение в высшую лигу: авторов «Потока» ждут в Американской киноакадемии

Как отмечает журнал Variety, если все приглашенные — 534 человека — примут предложение, общее число членов Киноакадемии достигнет 11 120 человек, включая 10 143 членов с правом голоса.

Приглашенные в этом году представляют 60 стран и территорий за пределами США, что расширяет международный профиль Киноакадемии. «Благодаря своей преданности кинематографу, эти исключительно талантливые люди внесли неизгладимый вклад в развитие мирового сообщества кинематографистов», — говорится в совместном заявлении генерального директора Академии Билла Крамера и ее президента Джанет Янг.

Как сообщалось ранее, в марте мультфильм «Поток» режиссера Гинта Зилбалодиса получил премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм», став первой латвийской лентой, удостоенной этой награды. 6 января «Поток» удостоился «Золотого глобуса» в номинации «Лучший анимационный фильм», став первой латвийской картиной, получившей эту награду.