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Приезжие курьеры, официанты, таксисты должны будут обслуживать клиентов на литовском языке (1)

Редакция PRESS 4 октября, 2024 20:17

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Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

Парламент Литвы в четверг принял поправки к закону, которые обязывают иностранцев и нанимающие их компании обслуживать клиентов на литовском языке. Поправки поддержали 78 членов парламента, 5 депутатов воздержались, никто не голосовал против.

Обслуживание должно будет обеспечиваться на государственном языке в соответствии с установленным правительством уровнем владения литовским языком. Исключения могут применяться в случаях, предусмотренных Законом о науке и образовании, когда требование знания государственного языка считается необоснованным ограничением права на труд.

Инициатором изменений выступила член фракции Союза Отечества — Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) Даля Асанавичюте. По её словам, в обслуживании всё чаще встречаются случаи использования иностранных языков, особенно русского.

Поправки назвали "принудительными"

Член фракции СО-ЛХД Вилюс Семешка призвал поддержать поправки к закону, подчеркнув, что это вопрос "самоуважения" жителей Литвы.

"Мы обязаны уважать как свой государственный язык, так и своих граждан. Иностранцы, обслуживающие наших граждан, также должны хотя бы минимально выучить государственный язык и говорить на нём. Литовцы, уезжающие за границу, очень быстро учат английский или испанский языки", — отметил парламентарий.

Однако член фракции Движения либералов Сейма Викторас Пранцкетис призвал голосовать "против", заявив, что эти поправки связаны с принуждением. "Этот закон неизбежно не сработает, потому что люди меняются", — подчеркнул он.

Член фракции Регионов Рита Тамашунене также поддержала В. Пранцкетиса, назвав поправки "принудительными".

"Карательные меры не создают ни уважения, ни мотивации. <...> Мы вводим обязательство, не обеспечив функционирования системы. У нас есть система, по которой [работники] будут обучаться? Достаточно ли у нас учителей?" — задается вопросами депутат.

Важно сохранить язык

Член фракции СО-ЛХД Арвидас Анушаускас отметил, что закон будет применяться только к лицам, находящимся в непосредственном контакте с клиентами.

"Не идёт речь о каком-то принудительном обучении беженцев, речь не идёт о других лицах, которые выполняют свою работу, но не связаны с обслуживанием граждан", — уточнил он.

Председатель Комитета по культуре Сейма, член фракции СО-ЛХД Витаутас Юозапайтис, реагируя на опасения коллег о принудительных мерах, подчеркнул важность сохранения языка и призвал депутатов "прийти в себя".

Член демократической фракции "Во имя Литвы" Лайма Нагене поддержала коллег, выступивших за поправки, и выразила недоумение, почему в Литве не хотят сохранить родной язык и культуру.

"Что в первую очередь делали литовцы, уехавшие за границу? Они учились языку и уважали его", — подчеркнула депутат.

Выступают за интеграцию

По мнению инициаторов проекта закона, такая норма будет способствовать более активной интеграции иностранцев в литовское общество и их обучению хотя бы разговорному литовскому языку.

"Считается, что граждане Литовской Республики должны иметь право на обслуживание на государственном языке. По результатам переписи населения 2021 года, опубликованным Государственным агентством данных, около 60% населения Литвы владеет русским языком, что означает, что 40% населения Литвы вынуждены сталкиваться с обслуживанием на языке, который они не понимают", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Тем не менее, министр юстиции Эвелина Добровольска предложила не создавать чрезмерной административной нагрузки для лиц, для которых продажа товаров не является постоянной деятельностью, например, когда товары продаются на ярмарках или собраны самостоятельно в лесу.

Были также расширены рамки ответственности. По словам инициатора изменений Д. Асанавичюте, за соблюдение требования использовать литовский язык будут отвечать не только юридические, но и физические лица.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

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