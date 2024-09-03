Прибыль дочерней компании Latvenergo в Литве выросла в 7,5 раз

В этом году компания инвестировала 34 млн евро в новые солнечные и ветряные электростанции, а также в развитие станций зарядки электромобилей, что в 3,4 раза больше (10 млн евро), сообщила Elektrum Lietuva во вторник.

«Среди наиболее важных проектов первого полугодия - начало строительства ветропарка мощностью 15 мегаватт (МВт) в Акмянском районе и запуск крупнейшего в стране солнечного парка для производящих электроэнергию потребителей», - сказал для пресс-релиза глава компании Мартинас Гига.

По словам Гиги, в первом полугодии компания поставила на рынок 1,1 тыс. гигаватт-часов (ГВт-ч) электроэнергии, что на 22% больше, чем в прошлом году, а ее доля на рынке выросла на 1,9 пункта до 17,3%.

Elektrum Lietuva поставляет электроэнергию более чем 12 тыс. компаний и 212 тыс. домохозяйств.