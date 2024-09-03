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Прибыль дочерней компании Latvenergo в Литве выросла в 7,5 раз

© LETA 3 сентября, 2024 17:47

Бизнес 0 комментариев

LETA

Поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva, принадлежащий латвийской государственной энергетической группе Latvenergo, в первом полугодии получил чистую прибыль в размере 3 млн евро, что в 7,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (0,4 млн евро), в то время как его выручка упала на 15% до 160 млн евро (189 млн евро).

В этом году компания инвестировала 34 млн евро в новые солнечные и ветряные электростанции, а также в развитие станций зарядки электромобилей, что в 3,4 раза больше (10 млн евро), сообщила Elektrum Lietuva во вторник.

«Среди наиболее важных проектов первого полугодия - начало строительства ветропарка мощностью 15 мегаватт (МВт) в Акмянском районе и запуск крупнейшего в стране солнечного парка для производящих электроэнергию потребителей», - сказал для пресс-релиза глава компании Мартинас Гига.

По словам Гиги, в первом полугодии компания поставила на рынок 1,1 тыс. гигаватт-часов (ГВт-ч) электроэнергии, что на 22% больше, чем в прошлом году, а ее доля на рынке выросла на 1,9 пункта до 17,3%. 

Elektrum Lietuva поставляет электроэнергию более чем 12 тыс. компаний и 212 тыс. домохозяйств. 

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