Приближенный Трампа: будущая администрация хочет мира в Украине, но не поможет ей отвоевывать земли

Стратег Республиканской партии, Брайан Ланза участвовал в избирательных кампаниях Дональда Трампа в 2016 и 2024 годах. Он дал интервью программе Weekend Всемирной службы Би-би-си и рассказал, как он видит приоритеты будущей администрации в отношении войны в Украине.

При этом в переходной администрации Трампа заявили, что сейчас Ланза не работает на будущего президента и не выступает от ее имени.

Приоритетом будет не возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией, а, как выразился Ланза, «мир и прекращение смертоубийства». «И если президент [Владимир] Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир у нас возможен, только если у нас будет Крым, это нам покажет, что он не серьезен. — сказал Ланза. — Крым потерян».

«Когда Зеленский говорит, что мы прекратим воевать и мир будет только тогда, когда будет возвращен Крым, то для президента Зеленского у нас новость: Крым — всё», — подчеркнул он.

«Если ваш приоритет — это вернуть Крым, и чтобы американские солдаты воевали за возвращение Крыма, то это вы уже без нас», — добавил Ланза.

США никогда не размещали американские войска на территории Украины с начала войны, и Киев никогда об этом не просил. Украина просила США о военной помощи для оснащения своей армии.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. С 2022 года она захватила и другие украинские территории, которые она также объявила своими. Об этих территориях Ланза ничего не сказал.

Кремль в качестве предварительного условия для начала любых переговоров требует признать «сложившиеся территориальные реалии», то есть признание аннексий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые он даже полностью не контролирует.

Представляет ли Ланза позицию Трампа?

Неясно, в какой степени высказывания Ланзы совпадают с позицией будущей администрации или со взглядами самого Трампа.

Представитель переходной администрации Трампа заявил агентству Reuters, что Ланза не мог говорить от ее имени о приоритетах в отношении Украины.

Переходная администрация еще подбирает кадры и готовит политические позиции на период президентства Трампа.

«Брайан Ланза был подрядчиком на предвыборную кампанию. Он не работает на президента Трампа и не выступает от его имени», — сказал представитель переходной администрации.

В среду неназванный сотрудник Совета национальной безопасности, работавший при Трампе, рассказал Wall Street Journal (доступ платный), что «любой человек, независимо от близости к Трампу, который утверждает, что обладает […] более детальным знанием о его планах по Украине, попросту не знает, о чем говорит».

Трамп принимает решения по вопросам национальной безопасности самостоятельно и во многих случаях делал это под влиянием сиюминутных факторов, подчеркнул источник.

Ланза в интервью Би-би-си сказал, что испытывает глубокое уважение к украинскому народу, обладающему, по его словам, «сердцами львов».

«Мы скажем Украине: знаете, что вы видите? Вы видите реалистичное видение мира. Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем честный разговор», — добавил Ланза.

Ланза также критически отозвался об уходящей администрации Байдена и европейских странах. «Реальность на земле такова, что европейские национальные государства и президент Байден не дали Украине способности и оружия для победы в войне в самом начале и не сняли ограничения, которые бы позволили Украине победить», — сказал он.

Что говорят об этом в окружении Зеленского

По просьбе Украинской службы Би-би-си советник президента страны Дмитрий Литвин прокомментировал высказывания Ланзы так: «Это все слова в одну сторону. Проблема в том, что это Путин хочет больше войны, больше смертей и больше захваченной земли, а не Украина. Украина предлагает мир еще с 2022 года — есть полностью реалистичные предложения. И это Россию надо заставить услышать, что мир нужен и что мир должен быть надежным».