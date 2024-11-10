Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 10. Ноября Завтра: Markuss, Marcis, Martins

Приближенный Трампа: будущая администрация хочет мира в Украине, но не поможет ей отвоевывать земли

© BBC 10 ноября, 2024 12:23

Важно

Приоритетом для будущей администрации Трампа в отношении Украины будет прекращение войны, а не возвращение всех территорий, захваченных Россией, особенно Крыма, заявил в интервью Всемирной службе Би-би-си Брайан Ланза, приближенный к избранному президенту.

Стратег Республиканской партии, Брайан Ланза участвовал в избирательных кампаниях Дональда Трампа в 2016 и 2024 годах. Он дал интервью программе Weekend Всемирной службы Би-би-си и рассказал, как он видит приоритеты будущей администрации в отношении войны в Украине.

При этом в переходной администрации Трампа заявили, что сейчас Ланза не работает на будущего президента и не выступает от ее имени.

Приоритетом будет не возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией, а, как выразился Ланза, «мир и прекращение смертоубийства». «И если президент [Владимир] Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир у нас возможен, только если у нас будет Крым, это нам покажет, что он не серьезен. — сказал Ланза. — Крым потерян».

«Когда Зеленский говорит, что мы прекратим воевать и мир будет только тогда, когда будет возвращен Крым, то для президента Зеленского у нас новость: Крым — всё», — подчеркнул он.

«Если ваш приоритет — это вернуть Крым, и чтобы американские солдаты воевали за возвращение Крыма, то это вы уже без нас», — добавил Ланза.

США никогда не размещали американские войска на территории Украины с начала войны, и Киев никогда об этом не просил. Украина просила США о военной помощи для оснащения своей армии.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. С 2022 года она захватила и другие украинские территории, которые она также объявила своими. Об этих территориях Ланза ничего не сказал.

Кремль в качестве предварительного условия для начала любых переговоров требует признать «сложившиеся территориальные реалии», то есть признание аннексий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые он даже полностью не контролирует.

Представляет ли Ланза позицию Трампа?

Неясно, в какой степени высказывания Ланзы совпадают с позицией будущей администрации или со взглядами самого Трампа.

Представитель переходной администрации Трампа заявил агентству Reuters, что Ланза не мог говорить от ее имени о приоритетах в отношении Украины.

Переходная администрация еще подбирает кадры и готовит политические позиции на период президентства Трампа.

«Брайан Ланза был подрядчиком на предвыборную кампанию. Он не работает на президента Трампа и не выступает от его имени», — сказал представитель переходной администрации.

В среду неназванный сотрудник Совета национальной безопасности, работавший при Трампе, рассказал Wall Street Journal (доступ платный), что «любой человек, независимо от близости к Трампу, который утверждает, что обладает […] более детальным знанием о его планах по Украине, попросту не знает, о чем говорит».

Трамп принимает решения по вопросам национальной безопасности самостоятельно и во многих случаях делал это под влиянием сиюминутных факторов, подчеркнул источник.

Ланза в интервью Би-би-си сказал, что испытывает глубокое уважение к украинскому народу, обладающему, по его словам, «сердцами львов».

«Мы скажем Украине: знаете, что вы видите? Вы видите реалистичное видение мира. Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем честный разговор», — добавил Ланза.

Ланза также критически отозвался об уходящей администрации Байдена и европейских странах. «Реальность на земле такова, что европейские национальные государства и президент Байден не дали Украине способности и оружия для победы в войне в самом начале и не сняли ограничения, которые бы позволили Украине победить», — сказал он.

Что говорят об этом в окружении Зеленского

По просьбе Украинской службы Би-би-си советник президента страны Дмитрий Литвин прокомментировал высказывания Ланзы так: «Это все слова в одну сторону. Проблема в том, что это Путин хочет больше войны, больше смертей и больше захваченной земли, а не Украина. Украина предлагает мир еще с 2022 года — есть полностью реалистичные предложения. И это Россию надо заставить услышать, что мир нужен и что мир должен быть надежным».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
15 реакций
15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мошенники обчистили банковский счет пенсионерки и украли около 15 тысяч евро; как им это удалось?

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Рижанке Сармите однажды, в пятницу вечером, позвонили с незнакомого номера - неизвестный представился работником Tele2 и сказал, что на предприятии теперь действуют новые правила и надо перезаключить договор, иначе заблокируют номер телефона. Сармите испугалась и завела разговор с незнакомцем, сообщает программа "Без табу".

Рижанке Сармите однажды, в пятницу вечером, позвонили с незнакомого номера - неизвестный представился работником Tele2 и сказал, что на предприятии теперь действуют новые правила и надо перезаключить договор, иначе заблокируют номер телефона. Сармите испугалась и завела разговор с незнакомцем, сообщает программа "Без табу".

Читать
Загрузка

«В старину один такой скандал свалил бы правительство!»: Лиепниекс — об обществе и его нулевой реакции

Важно 17:37

Важно 0 комментариев

Полеты Кариньша, доклады госконтроля, мистические три миллиона, зарплаты в конвертах в правящей партии, скандалы вокруг Rail Baltica и airBaltic - все это происходит перед глазами у нас, жителей Латвии. Как такое возможно - допущено столько ошибок, а правительство продолжает работать и ничего не меняется?

Полеты Кариньша, доклады госконтроля, мистические три миллиона, зарплаты в конвертах в правящей партии, скандалы вокруг Rail Baltica и airBaltic - все это происходит перед глазами у нас, жителей Латвии. Как такое возможно - допущено столько ошибок, а правительство продолжает работать и ничего не меняется?

Читать

Пешком в школу — нормально это или нет? Многие считают, что 1,5 км своим ходом для ребенка — перебор

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Понятно, что еще 20 лет назад никому и в голову не приходило даже заговорить о том, что 15 минут пешком от дома до школы - это нечто из ряда вон выходящее. Однако времена изменились, поэтому многие считают, что для ребенка пройти 1,5 км пешком - совершенно неприемлемо, пишет Tautaruna.nra.lv.

Понятно, что еще 20 лет назад никому и в голову не приходило даже заговорить о том, что 15 минут пешком от дома до школы - это нечто из ряда вон выходящее. Однако времена изменились, поэтому многие считают, что для ребенка пройти 1,5 км пешком - совершенно неприемлемо, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Осенняя серость продолжается: прогноз на следующую неделю — без особых изменений

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на следующей неделе в стране по-прежнему будет царить осенняя серость.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на следующей неделе в стране по-прежнему будет царить осенняя серость.

Читать

В Старой Риге разместят скамейки, велоштативы, кусты и деревья на 600 с лишним тысяч евро

Новости Латвии 15:09

Новости Латвии 0 комментариев

Как информировал агентство LETA отдел внешней коммуникации Рижской думы, чтобы сделать Старую Ригу привлекательнее для жителей и гостей столицы, к празднику 18 ноября там планируется установить новые скамейки, велоштативы и более 50 контейнеров с деревьями и кустарниками.

Как информировал агентство LETA отдел внешней коммуникации Рижской думы, чтобы сделать Старую Ригу привлекательнее для жителей и гостей столицы, к празднику 18 ноября там планируется установить новые скамейки, велоштативы и более 50 контейнеров с деревьями и кустарниками.

Читать

«Так рано мышление не работает»: раннее начало учебы волнует школьников, медиков и омбудсмена

Латышские СМИ 14:16

Латышские СМИ 0 комментариев

Хотя дискуссии на эту тему идут годами, в стране до сих пор не установлено единое время, когда могут начинаться уроки. Бюро омбудсмена еще летом выслушало жалобы от родителей, чьи дети вынуждены вставать в пять утра, и сейчас призывает внести изменения в нормативные акты, чтобы никакой учебный процесс нельзя было начинать раньше восьми утра, сообщает TV3 Ziņas.

Хотя дискуссии на эту тему идут годами, в стране до сих пор не установлено единое время, когда могут начинаться уроки. Бюро омбудсмена еще летом выслушало жалобы от родителей, чьи дети вынуждены вставать в пять утра, и сейчас призывает внести изменения в нормативные акты, чтобы никакой учебный процесс нельзя было начинать раньше восьми утра, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Португальцы требуют повышения зарплат и пенсий

Мир 14:15

Мир 0 комментариев

Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы. По официальным данным, более половины всех работающих зарабатывают менее тысячи евро в месяц.

Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы. По официальным данным, более половины всех работающих зарабатывают менее тысячи евро в месяц.

Читать