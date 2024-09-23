Президент Литвы предлагает фундаментальные реформы в ООН

Глава страны подчеркнул, что в создании мира будущего важно сохранить уважение к принципам международного права, демократии и свободы, не допустить присвоения Россией оккупированных территорий Украины, сообщила в понедельник администрация президента.

"Литва призывает международное сообщество приложить больше усилий, чтобы ограничить способность России продолжать свою колониальную войну. Необходимо вынудить Россию полностью уйти со всей территории Украины. К сожалению, отсутствие многостороннего ответа на агрессию России против Украины вызывает серьезные сомнения в способности ООН поддерживать мир и безопасность во всем мире", - заявил Науседа на Саммите по будущему ООН.

"Очевидно, что фундаментальные реформы этой организации, включая Совет Безопасности, необходимы. Организация Объединенных Наций должна иметь возможность останавливать и сдерживать как нынешних, так и будущих агрессоров! Это поможет обеспечить не только мир и безопасность во всем мире, но и устойчивое развитие, а также права человека", - добавил он.

С самого начала российского вторжения в Украину некоторые эксперты и политики критиковали Организацию Объединенных Наций за ее недостаточную реакцию на агрессию Кремля и призывали к ее реформированию.

Москва, используя свое положение одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, регулярно блокирует попытки привлечь Россию к ответственности за военные действия в соседней стране.

Науседа также подчеркнул необходимость разрешения климатического кризиса и прикладывания больших усилий для достижения целей устойчивого развития.

По его словам, одним из главных препятствий на данный момент является нехватка финансовых ресурсов, поэтому необходимо создать глобальную финансовую структуру, которая была бы более справедливой, честной и способной быстрее реагировать на кризисы.