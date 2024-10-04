По словам Ринкевича, пациентам с одинаковыми диагнозами, но с разными локализациями рака нельзя предоставлять разную поддержку или отказывать в компенсируемых лекарствах.

Во время встречи стороны обсудили вопросы о неравном доступе к онкологической помощи, о создании ракового регистра, а также новый план по улучшению медицинских услуг в области онкологии.

Ринкевич поблагодарил все организации "Onkoalianse"за их важный вклад в повышение уровня медицинской грамотности, в профилактику рака и в защиту прав пациентов.

Президент Латвии также обсудил с представителями организации проблему борьбы с дезинформацией в здравоохранении и возможности повышения отклика общества на скрининг и профилактику рака.