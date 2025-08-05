Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Президент Чехии: Украина может смириться с оккупацией своих территорий (1)

© LETA 5 августа, 2025 08:07

Мир 1 комментариев

Президент Чехии Петр Павел в интервью британской общественной телерадиокомпании BBC заявил, что частичная временная оккупация украинских территорий Россией может стать ценой за выживание Украины как суверенного государства.

«На данный момент Украина, несмотря на всю поддержку Запада, не способна в кратчайшие сроки освободить оккупированные территории без огромных потерь среди людей», — отметил Павел в интервью, показанном в понедельник. — «Мы хотим, чтобы она (Украина) выжила как независимое, суверенное государство. Если цена за её выживание — это временная оккупация части её территории, пусть будет так. Мы никогда не признаем эти оккупированные земли российскими».

Президент Чехии добавил, что было бы несправедливо со стороны Запада требовать от Украины немедленного освобождения всех оккупированных территорий. Он подчеркнул, что Запад не заинтересован в уничтожении украинской нации.

В то же время Павел считает необходимым продолжать оказывать Украине военную поддержку, однако, по его мнению, войну невозможно выиграть исключительно на поле боя.

Павел убеждён, что более эффективным инструментом давления на Россию являются экономические меры со стороны Европы и США.

«В интересах обеих сторон Атлантики — оказать гораздо более серьёзное экономическое давление на Россию. Это давление крайне эффективно с точки зрения убеждения», — подчеркнул президент Чехии, выразив уверенность, что с учётом состояния российской экономики, россияне долго не выдержат такой нагрузки.
«Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не останется иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от которых она пока отказывается», — заключил Павел.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать