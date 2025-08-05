«На данный момент Украина, несмотря на всю поддержку Запада, не способна в кратчайшие сроки освободить оккупированные территории без огромных потерь среди людей», — отметил Павел в интервью, показанном в понедельник. — «Мы хотим, чтобы она (Украина) выжила как независимое, суверенное государство. Если цена за её выживание — это временная оккупация части её территории, пусть будет так. Мы никогда не признаем эти оккупированные земли российскими».

Президент Чехии добавил, что было бы несправедливо со стороны Запада требовать от Украины немедленного освобождения всех оккупированных территорий. Он подчеркнул, что Запад не заинтересован в уничтожении украинской нации.

В то же время Павел считает необходимым продолжать оказывать Украине военную поддержку, однако, по его мнению, войну невозможно выиграть исключительно на поле боя.

Павел убеждён, что более эффективным инструментом давления на Россию являются экономические меры со стороны Европы и США.

«В интересах обеих сторон Атлантики — оказать гораздо более серьёзное экономическое давление на Россию. Это давление крайне эффективно с точки зрения убеждения», — подчеркнул президент Чехии, выразив уверенность, что с учётом состояния российской экономики, россияне долго не выдержат такой нагрузки.

«Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не останется иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от которых она пока отказывается», — заключил Павел.