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Президент Албании посетит военную базу в Адажи

© LETA 4 сентября, 2024 08:45

Новости Латвии 0 комментариев

Военную базу в Адажи сегодня посетят министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенант Леонид Калниньш и президент Албании Байрам Бегай, который находится с официальным визитом в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Во время посещения военной базы президент Албании вместе с министром обороны и командующим НВС примут участие в торжественной церемонии, в ходе которой состоится парад подразделений многонациональной боевой группы НАТО и многонациональной бригады НАТО в Латвии.

Должностные лица обеих стран также обсудят сотрудничество в рамках многонациональной боевой группы НАТО, проведение возглавляемой НАТО миротворческой операции в Косово, двустороннее сотрудничество Латвии и Албании в сфере обороны, а также ситуацию с безопасностью стран Балтии и Балканского региона.

Кроме того, президент Албании встретится с военнослужащими албанского контингента, выполняющими служебные обязанности в многонациональной боевой группе НАТО в Латвии.

Албания вносит существенный вклад в укрепление безопасности Латвии, принимая участие в многонациональной боевой группе НАТО в Латвии с момента ее создания в 2017 году.

Как сообщалось, в июле этого года началось увеличение многонациональной боевой группы НАТО в Латвии до уровня бригады и создание новой многонациональной бригады НАТО в Латвии, которую составят более 3500 военнослужащих. Планируется, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году.

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