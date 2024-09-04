Президент Албании посетит военную базу в Адажи

Во время посещения военной базы президент Албании вместе с министром обороны и командующим НВС примут участие в торжественной церемонии, в ходе которой состоится парад подразделений многонациональной боевой группы НАТО и многонациональной бригады НАТО в Латвии.

Должностные лица обеих стран также обсудят сотрудничество в рамках многонациональной боевой группы НАТО, проведение возглавляемой НАТО миротворческой операции в Косово, двустороннее сотрудничество Латвии и Албании в сфере обороны, а также ситуацию с безопасностью стран Балтии и Балканского региона.

Кроме того, президент Албании встретится с военнослужащими албанского контингента, выполняющими служебные обязанности в многонациональной боевой группе НАТО в Латвии.

Албания вносит существенный вклад в укрепление безопасности Латвии, принимая участие в многонациональной боевой группе НАТО в Латвии с момента ее создания в 2017 году.

Как сообщалось, в июле этого года началось увеличение многонациональной боевой группы НАТО в Латвии до уровня бригады и создание новой многонациональной бригады НАТО в Латвии, которую составят более 3500 военнослужащих. Планируется, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году.