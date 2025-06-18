Преступник руководил бандой из тюрьмы: он обвиняется в подготовке убийства двух человек

В рамках уголовного процесса обвинения предъявлены в общей сложности восьми лицам. В распоряжении банды находилось не менее одного огнестрельного оружия, а также кастеты.

Члены банды совершили ряд преступлений, в том числе нападение на мужчину с целью причинения тяжких телесных повреждений. Хотя довести преступление до конца и достичь желаемой степени телесных повреждений не удалось, так как преступники были прерваны во время нападения, пострадавший всё же получил травмы.

Также члены банды пытались дестабилизировать обстановку в тюрьме, умышленно подожгли автомобиль у места заключения.

Лидер банды также обвиняется в угрозах убийством двух человек. С учётом личности обвиняемого, угрозы были восприняты всерьёз и имелись основания опасаться их реализации.

В последний раз обвинение в бандитизме предъявлялось в Латвии за преступление, совершённое в 2009 году. Дело передано на рассмотрение Рижскому городскому суду.