Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Преподавателю Латвийской музыкальной академии может быть предъявлено обвинение за домогательства к студенткам

Редакция PRESS 29 января, 2025 13:28

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/Ute Grabowsky/ picture alliance / /photothek.de

Государственная полиция предлагает прокуратуре обвинить бывшего преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) и заведующего кафедрой старинной музыки Мариса Купчса в сексуальных домогательствах к студенткам.

8 марта 2024 года автор программы Латвийского телевидения "Kultūršoks" снял сюжет о сексуальных домогательствах в академии, в котором анонимно опросил семь женщин. Этот сюжет вызвал широкий общественный резонанс.

13 марта 2024 года в Госполицию поступило заявление от ректора ЛМА, и была начата ведомственная проверка. Хотя полиция располагает информацией как минимум о пяти студентках, которые могли стать жертвами преступлений сексуального характера, только две из них согласились сотрудничать с полицией. Более того, выяснилось, что одна из студенток была потерпевшей в течение десяти лет.

В ходе досудебного расследования был проведен ряд процессуальных и следственных действий, несколько допросов и опросов. Всего дали показания более 60 человек.

Показания свидетельствуют о том, что преподаватель в своей коммуникации со студентами был авторитарным. От его мнения во время учебы, но и не только, зависел каждый студент. Будучи очень авторитетным музыкантом в соответствующей области, он отвечал за организацию и проведение нескольких проектов и музыкальных мероприятий в Латвии и других странах Балтии, отметили в полиции.

Учитывая вышесказанное, как нынешние, так и бывшие студенты ЛМА, участвовавшие в этих мероприятиях, фактически зависели от конкретного преподавателя.

Также было установлено, что преподаватель ЛМА, занимая руководящую должность и осознавая свой авторитет и влияние, добивался доверия студентов и практически полного психологического подчинения ему. Со студентками у преподавателя сложились отношения подчинения, при которых студентки полностью доверяли и подчинялись ему, находились в психологической зависимости от него, и в этих отношениях против их воли совершались действия сексуального характера. Студентки боялись кому-либо пожаловаться и рассказать о случившемся.

59-летний преподаватель ЛМА был признан подозреваемым в указанных преступлениях. В качестве меры пресечения суд назначил ему запрет на определенную профессиональную деятельность, что не позволило ему продолжать выполнять свои обязанности в учебном заведении.

24 января уголовное дело было передано в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.

От работы в ЛМА были отстранены два преподавателя - Роландс Кронлакс и Купчс, заведующий кафедрой старинной музыки.

Недавно Рижский окружной суд принял решение восстановить Кронлакса в должности преподавателя Академии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А результат того стоит? Синиля о неприятном процессе выбора нового главы банка Латвии

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Переизбрание Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии будет хорошим результатом, но процесс был не очень приятным, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Переизбрание Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии будет хорошим результатом, но процесс был не очень приятным, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

Ещё один почти банкрот: самоуправление Елгавского края просит государственный заем

Важно 13:52

Важно 0 комментариев

Самоуправлению Елгавского края для стабилизации финансовой ситуации необходим государственный заем в размере примерно 2 млн евро, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлении.

Самоуправлению Елгавского края для стабилизации финансовой ситуации необходим государственный заем в размере примерно 2 млн евро, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлении.

Читать

Посещения больных по особому разрешению: больницы вводят ограничения

Новости Латвии 13:33

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за свирепствующей эпидемии гриппа и распространения других инфекций верхних дыхательных путей больницы по всей стране одна за другой вводят жесткие ограничения на посещение пациентов. Как поясняют врачи, это вынужденная мера.

Из-за свирепствующей эпидемии гриппа и распространения других инфекций верхних дыхательных путей больницы по всей стране одна за другой вводят жесткие ограничения на посещение пациентов. Как поясняют врачи, это вынужденная мера.

Читать

«Это же голландцы, у них и премьер НАТО возглавил»: юрист о необъяснимой «мягкости» полиции к фанатам у Милды

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы  - Милды.

Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы  - Милды.

Читать

Как Рождественские бои превратили латышских стрелков в красных: «Неаткарига»

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

"Рождественские бои под Ригой в 1916/1917 годах предопределили гибель всей царской России в той мере, в какой латышские стрелки затем сражались бок о бок с советскими войсками, мстя не только царскому государству, но и русским в целом за их предательство, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

"Рождественские бои под Ригой в 1916/1917 годах предопределили гибель всей царской России в той мере, в какой латышские стрелки затем сражались бок о бок с советскими войсками, мстя не только царскому государству, но и русским в целом за их предательство, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

Читать

Есть другие приоритеты: денег на медицинские вертолёты у Латвии не нашлось

Важно 12:51

Важно 0 комментариев

Как стало известно агентству LETA, из-за нехватки средств государство пока не будет закупать вертолеты для оказания медицинской помощи (медикоптеры), вместо этого медики продолжат использовать армейские самолеты.

Как стало известно агентству LETA, из-за нехватки средств государство пока не будет закупать вертолеты для оказания медицинской помощи (медикоптеры), вместо этого медики продолжат использовать армейские самолеты.

Читать