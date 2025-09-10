«Премиум продукты» уходят с полок — их некому покупать?

Мнения жителей на улицах Риги в целом совпадают: «Не чувствую. Всё остаётся как было, только растут коммунальные счета», — говорит одна из опрошенных. Другая добавляет: «Стало легче, потому что я теперь пенсионерка, но продолжаю работать. Вдвоём с мужем справляться проще». Третья резюмирует: «Цены всё равно растут, приходится брать по акциям. Такая жизнь».

По данным Банка Латвии, во втором квартале зарплаты выросли в среднем на 8,2%, а инфляция составила 3,8%. «Это значит, что покупательная способность улучшилась», — поясняет экономист Андрей Мигунов. Но динамика по продуктам питания выглядит скромнее: здесь рост цен почти догоняет рост доходов.

Производители говорят о другом — спрос на дорогие продукты сокращается. «Сейчас покупательная способность не позволяет удерживать прежний ассортимент. «Премиум»-продукция уходит из полок, потому что её просто не берут», — признаёт глава Федерации продовольственных предприятий Инара Шуре. Она добавляет: «Акции становятся почти постоянными. Торговцы требуют скидки, покупатели ждут их, и производителям ничего не остаётся».

Похожую картину описывают и пекари. Исполнительный директор ассоциации пекарей Гунта Дука отмечает: «Сети требуют скидки до минус 20%, плюс ещё плати за рекламу и участие в листовках. Торговля сама в дефиците и давит на производителей». При этом ситуация осложняется ростом цен на сырьё — шоколад и яблоки дорожают, а урожай фруктов слабый.

Некоторые компании ищут спасение в экспорте, но для мелких и средних производителей это трудный путь. Внутренний рынок же становится всё чувствительнее к импорту, в том числе украинскому и восточноевропейскому, где себестоимость ниже.

Выход производители видят в снижении НДС на продукты питания. «Нельзя всё перекладывать на плечи производителей и торговцев. Государство должно внести свой вклад», — убеждена Шуре. Но политические приоритеты, оборона и демография, делают такой шаг маловероятным.

Экономисты, напротив, смотрят оптимистичнее: пока зарплаты растут быстрее цен, покупательная способность будет укрепляться. «Если продолжится экономический рост, бизнес будет вынужден конкурировать за работников, поднимая зарплаты», — отмечает Мигунов. По его словам, пока нет признаков, что инфляция обгонит рост доходов.