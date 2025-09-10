Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Премиум продукты» уходят с полок — их некому покупать?

Восстановление покупательской способности в Латвии фиксируют и банкиры, и статистика, однако на прилавках магазинов это ощущается далеко не всеми. Средняя зарплата в стране выросла быстрее инфляции, но высокие цены на продукты, особенно «премиум»-сегмента, заставляют людей экономить и чаще искать скидки.

Мнения жителей на улицах Риги в целом совпадают: «Не чувствую. Всё остаётся как было, только растут коммунальные счета», — говорит одна из опрошенных. Другая добавляет: «Стало легче, потому что я теперь пенсионерка, но продолжаю работать. Вдвоём с мужем справляться проще». Третья резюмирует: «Цены всё равно растут, приходится брать по акциям. Такая жизнь».

По данным Банка Латвии, во втором квартале зарплаты выросли в среднем на 8,2%, а инфляция составила 3,8%. «Это значит, что покупательная способность улучшилась», — поясняет экономист Андрей Мигунов. Но динамика по продуктам питания выглядит скромнее: здесь рост цен почти догоняет рост доходов.

Производители говорят о другом — спрос на дорогие продукты сокращается. «Сейчас покупательная способность не позволяет удерживать прежний ассортимент. «Премиум»-продукция уходит из полок, потому что её просто не берут», — признаёт глава Федерации продовольственных предприятий Инара Шуре. Она добавляет: «Акции становятся почти постоянными. Торговцы требуют скидки, покупатели ждут их, и производителям ничего не остаётся».

Похожую картину описывают и пекари. Исполнительный директор ассоциации пекарей Гунта Дука отмечает: «Сети требуют скидки до минус 20%, плюс ещё плати за рекламу и участие в листовках. Торговля сама в дефиците и давит на производителей». При этом ситуация осложняется ростом цен на сырьё — шоколад и яблоки дорожают, а урожай фруктов слабый.

Некоторые компании ищут спасение в экспорте, но для мелких и средних производителей это трудный путь. Внутренний рынок же становится всё чувствительнее к импорту, в том числе украинскому и восточноевропейскому, где себестоимость ниже.

Выход производители видят в снижении НДС на продукты питания. «Нельзя всё перекладывать на плечи производителей и торговцев. Государство должно внести свой вклад», — убеждена Шуре. Но политические приоритеты, оборона и демография, делают такой шаг маловероятным.

Экономисты, напротив, смотрят оптимистичнее: пока зарплаты растут быстрее цен, покупательная способность будет укрепляться. «Если продолжится экономический рост, бизнес будет вынужден конкурировать за работников, поднимая зарплаты», — отмечает Мигунов. По его словам, пока нет признаков, что инфляция обгонит рост доходов.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

