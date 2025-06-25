Премьер готовится объединять учреждения и централизовывать ресурсы. На этот раз серьезно

Премьер напомнила, что до 30 июня от Министерства финансов ожидается сводный отчет о том, как обстоят дела с сокращением расходов."И это не отказ от какого-то ремонта, как было раньше. На этот раз речь идет о базовых расходах, которые являются долгосрочными. Это означает, что необходимо искать возможности для объединения учреждений и общей централизации административных ресурсов, потому что без этого такие суммы в публичном управлении не найти", — подчеркнула она.

Как отметила глава правительства, она хочет отправить сигнал, что в этот раз всем действительно очень серьезно нужно пересматривать свои бюджеты, думая не только о сфере обороны, но и о других актуальных приоритетах, включая демографию и образование.

"Это солидарная мера для всех. Идея — больше консолидации, поиск возможностей для реорганизации министерств, структуры и работы своих учреждений. Это также шанс для министров поговорить со своими государственными служащими и понять, что работать нужно иначе", — сказала она.

Премьер также предположила, что, возможно, следует пересмотреть, не дублируются ли функции некоторых контролирующих органов. По её мнению, в Латвии сейчас таких органов слишком много и они слишком разные.

Отвечая на вопрос о том, как контролируется выполнение этих задач, премьер отметила, что среди министров существует определенная конкуренция, и они друг друга контролируют. "Чтобы не было так, что только один приходит с предложениями, а остальные этого не делают", — добавила она, отметив, что это хорошая ситуация.

В то же время она напомнила, что также будет искать способы экономии на переговорах с представителями самоуправлений.

Как сообщалось, до конца июня Министерство финансов планирует собрать предложения и подготовить расчёты по дальнейшим мерам для обеспечения сокращения расходов не менее чем на 150 миллионов евро ежегодно, то есть на 450 миллионов евро за три года.

20 июня Министерство финансов сообщило, что завершился первый этап переговоров с отраслевыми министерствами, в ходе которого был проведен анализ расходов по программам. Министерство получило 200 предложений по сокращению бюджетных расходов и пообещало их собрать и провести детализированный анализ.