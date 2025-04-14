Он отметил, что в последнее время все чаще говорят о прекращении конфликта в Украине, о перемирии, так как поражение России теперь является менее вероятным сценарием. По его мнению, если русские определят прекращение огня как свою победу, это, безусловно, вызывает опасения, что России будет предоставлена возможность вновь реорганизоваться.

В случае прекращения огня большую часть войск, возможно, придется демобилизовать, но часть, конечно, останется в Украине, чтобы поддержать российское понимание стабильности и мира. Остальные вернутся в места постоянной дислокации, в том числе на нашей границе их окажется численно больше, чем до 2022 года, считает Пуданс.

Россия проведет обучение новых контингентов, запустит экономику и сможет продолжать восстанавливать свой военный потенциал и вооружение с помощью учений. «Вопрос в том, что будет с ними дальше - возможно, они захотят продолжить чувствовать себя "на войне", продолжать верить, что Запад слаб, продолжать демонстрировать свою веру в то, что они сильнее и могут разрушить единство НАТО. Если посмотреть на географический аспект, то есть несколько направлений российских действий», - подчеркнул Пудан.

Молдавия, безусловно, является интересным регионом для действий России, но она отделена Украиной, поэтому классическая военная операция на этом направлении невозможна, подчеркнул командующий НБС.

С другой стороны, близость балтийской границы означает, что это потенциальное направление для того, чтобы попытаться доказать свое превосходство в прямой конфронтации с НАТО, используя различные сценарии, чтобы проверить, какой будет реакция НАТО на ограниченное, неожиданное вторжение, сказал эксперт.

«Мы мало что можем сделать, но мы можем воспользоваться возможностями». Такие возможности возникли в Украине, украинские силы достаточно вооружены и подготовлены и способны предотвратить нападение». Поэтому мы развиваем наш военный потенциал, создаем коллективную оборону с союзниками по НАТО, демонстрируя, что мы не останемся одни, и укрепляем наше общество», - подчеркнул Пудан.