Правительство спохватилось: продуктовые наборы для нуждающихся уменьшать не будут

Правительство согласилось с тем, что предоставление продовольственной помощи в прежнем объеме жителям Латвии (в том числе гражданам Украины) со статусом нуждающегося является абсолютным приоритетом, для реализации которого необходимо выделить дополнительное финансирование.

Минблаг заявил, что в ходе обсуждений с различными учреждениями, Европейской комиссией и общественностью был сделан вывод, что первоначальный план по сокращению продовольственной помощи до одного набора продуктов питания в квартал не будет поддержан.

Таким образом, с 1 января следующего года семьи со статусом нуждающихся домохозяйств и домохозяйства, находящиеся в кризисной ситуации — в том числе жители Латвии и гражданское население Украины — смогут и дальше получать два продуктовых комплекта на человека в квартал.

Также будут сохранены другие существующие виды поддержки и их объемы, в том числе наборы гигиенических и хозяйственных товаров, а также наборы поддержки для школьников и младенцев.

При этом остается в силе план по прекращению выдачи продовольственных комплектов малообеспеченным. Была достигнута договоренность о переходном периоде:

малообеспеченные домохозяйства, которые в настоящее время имеют право на получение продуктовых пакетов и которым муниципальная социальная служба выдала документ о статусе малообеспеченного домохозяйства в 2024 году, смогут продолжать получать их до истечения срока действия справки.