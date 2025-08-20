Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Правительство проталкивает сокращение оплаты сверхурочных и простоев, под вопросом и коллективные договоры

© LETA 20 августа, 2025 08:09

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Латвии 19 августа одобрило подготовленные Министерством благосостояния поправки к Закону о труде, которые касаются оплаты сверхурочной работы и прекращения коллективных договоров. Однако согласия с социальными партнёрами достичь не удалось — часть организаций выступила против.

Как отметила премьер-министр Эвика Силиня, одним из вопросов остаётся судьба бессрочных коллективных договоров, заключённых ещё в 1990-е годы. Работодатели не готовы заключать новые подобные соглашения без механизма их прекращения.

Представители Министерства благосостояния подтвердили, что проект предусматривает возможность одностороннего отказа от применения положений коллективного договора по истечении двух лет после окончания его срока, если новое соглашение не достигнуто. В таком случае о расторжении необходимо предупредить за шесть месяцев.

Сверхурочные и дежурства
Наибольшие споры вызвал размер доплаты за сверхурочную работу. Работодатели предлагали сократить её с 100% до 50%, тогда как профсоюзы настаивали на сохранении нынешнего уровня. В правительстве также обсуждали возможность отдельного регулирования для оперативных служб, отличного от частного сектора.

Изменения коснутся и режима простоев. Если сейчас в таких случаях работодатель обязан выплачивать полную зарплату, то в будущем полная оплата сохранится лишь за первые пять рабочих дней. При более длительной остановке размер оплаты можно будет снизить до 70% от средней зарплаты, но не ниже минимальной. Если простой затянется на более чем четыре недели, работник получит право на увольнение с компенсацией в 75% от установленного законом уровня.

Позиции сторон
Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) согласовал проект и назвал его «в целом разумным компромиссом», но при этом предупредил о рисках злоупотребления новыми нормами. Работодатели, включая Конфедерацию работодателей (LDDK) и Торгово-промышленную палату, поправки не поддержали.

Министр благосостояния отмечает, что проект — это поиск баланса между интересами работодателей и работников, однако финальное решение останется за Сеймом.

Реакция общества
В Государственную канцелярию поступило около 100 одинаковых обращений с требованием остановить продвижение законопроекта. Авторы заявляют, что изменения ухудшат условия труда и ограничат конституционные права. В министерстве расценивают это как организованную акцию и отказываться от продвижения инициативы не намерены.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 54 реакций
Комментарии (0) 54 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать