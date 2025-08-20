Правительство проталкивает сокращение оплаты сверхурочных и простоев, под вопросом и коллективные договоры

Как отметила премьер-министр Эвика Силиня, одним из вопросов остаётся судьба бессрочных коллективных договоров, заключённых ещё в 1990-е годы. Работодатели не готовы заключать новые подобные соглашения без механизма их прекращения.

Представители Министерства благосостояния подтвердили, что проект предусматривает возможность одностороннего отказа от применения положений коллективного договора по истечении двух лет после окончания его срока, если новое соглашение не достигнуто. В таком случае о расторжении необходимо предупредить за шесть месяцев.

Сверхурочные и дежурства

Наибольшие споры вызвал размер доплаты за сверхурочную работу. Работодатели предлагали сократить её с 100% до 50%, тогда как профсоюзы настаивали на сохранении нынешнего уровня. В правительстве также обсуждали возможность отдельного регулирования для оперативных служб, отличного от частного сектора.

Изменения коснутся и режима простоев. Если сейчас в таких случаях работодатель обязан выплачивать полную зарплату, то в будущем полная оплата сохранится лишь за первые пять рабочих дней. При более длительной остановке размер оплаты можно будет снизить до 70% от средней зарплаты, но не ниже минимальной. Если простой затянется на более чем четыре недели, работник получит право на увольнение с компенсацией в 75% от установленного законом уровня.

Позиции сторон

Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) согласовал проект и назвал его «в целом разумным компромиссом», но при этом предупредил о рисках злоупотребления новыми нормами. Работодатели, включая Конфедерацию работодателей (LDDK) и Торгово-промышленную палату, поправки не поддержали.

Министр благосостояния отмечает, что проект — это поиск баланса между интересами работодателей и работников, однако финальное решение останется за Сеймом.

Реакция общества

В Государственную канцелярию поступило около 100 одинаковых обращений с требованием остановить продвижение законопроекта. Авторы заявляют, что изменения ухудшат условия труда и ограничат конституционные права. В министерстве расценивают это как организованную акцию и отказываться от продвижения инициативы не намерены.