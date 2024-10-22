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Правительство предлагает учителям пройти курс сексуального воспитания: совершенно добровольно

© LETA 22 октября, 2024 16:34

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года по собственному выбору учителя смогут освоить программу совершенствования профессиональной компетенции "Сексуальное образование: международный подход" объемом 16 часов, решило во вторник правительство.

Изначально Министерство образования и науки (МОН) предложило определить освоение курса в качестве обязательного. Против этого выступил Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН), призвав определить освоение курса в качестве рекомендованного.

В марте МОН и Латвийский университет подписали соглашение о подготовке программы совершенствования профессиональной компетенции для педагогов "Сексуальное образование: международный подход" к 2024/2025 учебному году. Содержание программы основано на руководящих принципах Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО.

Освоение программы обеспечит единый подход к совершенствованию навыков и знаний педагогов в сфере сексуального образования, сделав его соответствующим современным требованиям, отметили в МОН, перечислив выгоды от реализации программы.

Ожидается, что после освоения программы педагоги смогут предоставить школьникам качественную, научно обоснованную и соответствующую возрасту информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье, а также отличить адекватное сексуальное поведение от вредного и действовать в соответствии с ситуацией.

В МОН подчеркивают, что важно говорить со школьниками о важности вопросов сексуального и репродуктивного здоровья в жизни человека, формировании ответственных и уважительных отношений, изменениях настроения, гигиене, первых отношениях, контрацепции, рисках и профилактике сексуально-трансмиссивных инфекций, а также о медицинских, психологических и социальных аспектах прерывания беременности.

Чтобы обеспечить доступность программы и возможность бесплатного освоения контента педагогами, она будет размещена на бесплатной обучающей платформе Государственного центра содержания образования "skolo.lv", где педагоги самостоятельно освоят указанный курс.

До августа 2025 года пройдет апробация программы. Начиная с 1 сентября 2025 года учителя смогут добровольно освоить программу в онлайн-среде за счет государства.

После прохождения курса подтверждение о его освоении будет зарегистрировано в Государственной информационной системе образования.

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