Правительство поддержало изменения в налоговом законодательстве (ДОПОЛНЕНО)

По данным Минфина, предлагаемые изменения увеличат чистый доход около 95 % работников, то есть всех тех, кто зарабатывает до 4 000 евро в месяц, при этом наибольшее увеличение коснется работников, зарабатывающих до 2 500 евро.

Министерство финансов поясняет, что предложенный сценарий упрощает налоговую систему и, вместе со снижением налогов на рабочую силу, будет способствовать росту частного потребления и инвестиций. В то же время изменения выровняют конкурентоспособность Латвии по стоимости рабочей силы на уровне стран Балтии, что позволит предприятиям получить дополнительные средства для дальнейших инвестиций и стимулирования экономического роста.

С 2025 года планируется установить фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, который будет увеличен до 550 евро в 2026 году и до 570 евро в 2027 году. В следующем году необлагаемый минимум для пенсионеров будет повышен с €500 до €1 000 в месяц. Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, до 780 евро в месяц в 2026 году, до 820 евро в месяц в 2027 году и до 860 евро в месяц в 2028 году.

Например, если человек получает пенсию в размере 750 евро в месяц, то в следующем году он получит дополнительно 50 евро в месяц. Если же пенсия составляет €1 000, то с 2025 года человек будет получать на €100 больше в месяц «на руки».

Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога с населения (ПНН) и упростить систему налогов на рабочую силу, для доходов до 105 300 евро в год (8775 евро в месяц) планируется ввести единую ставку ПНН в размере 25,5%, а для доходов свыше 8775 евро в месяц будет сохранен налог солидарности в размере 33%. Поскольку в дальнейшем размер необлагаемого минимума вне зависимости от размера зарплаты будет неизменным, у жителей "на руки" останется больше денег, несмотря на то, что ставка ПНН изменится с нынешних 20% и 23% на 25,5%.

Чтобы ввести более высокую прогрессивность для получателей крупных доходов, с 2025 года планируется ввести дополнительную ставку ПНН в размере 3% для доходов свыше 200 000 евро в год с декларацией годового дохода в резюмирующем порядке.

Дополнительная ставка будет распространяться на облагаемые налогом в таксационный год доходы, в том числе доходы от прироста капитала и доходы от капитала, не являющегося приростом капитала, и освобожденные от налога дивиденды и ликвидационную квоту.

Дополнительную ставку ПНН планируется ввести с 2025 года и она будет применяться в резюмирующем порядке при подаче годовой декларации о доходах. Соответственно, первая декларация, в которой доход будет облагаться дополнительной ставкой ПНН в размере 3%, должна быть подана в 2026 году за 2025 год.

По сценарию снижения налогового бремени на рабочую силу в результате перехода с нынешней основной ставки ПНН в размере 20% до 25,5% вырастут объемы подлежащих возврату оправданных расходов. Возрастет суммарная выгода от возврата оправданных расходов ПНН: если сейчас при подаче сведений об оправданных расходах на образование, медицинские услуги и пожертвования одному лицу из бюджета возвращается максимум 120 евро в год, то с новой основной ставкой ПНН они достигнут 153 евро в год.

Для компенсации сокращения бюджетных доходов из-за изменений налогов на рабочую силу планируется перенести со второго пенсионного уровня на первый 1 процентный пункт отчислений, изменив пропорцию на 15% и 5%. Такое решение будет применяться временно - с 1 января 2025 года до 31 декабря 2028 года.

Для достижения целей Европейского союза по обеспечению климатической нейтральности планируется постепенное повышение ставок акцизов на топливо. Также будут повышены ставки акциза на безалкогольные напитки с повышенным содержанием сахара, на алкогольные напитки, включая пиво, табачные изделия, электронные сигареты и др. Налоговые изменения предусматривают также повышение ставок на эксплуатацию транспортных средств предприятий и налога на лотереи.

В предложении содержится план отмены освобождения от уплаты акцизного налога на нефтепродукты, используемые при производстве и когенерации электроэнергии, с установлением ставки акцизного налога как на нефтепродукты, используемые в качестве топлива.

Родительское пособие для работающих предусмотрено увеличить до 75% (сейчас 50%) от размера предоставленного родительского пособия.

К получателям авторского вознаграждения планируется продолжить применять установленный до сих пор порядок уплаты налогов еще на три года.

Предложение предусматривает и впредь применять ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% к характерным для Латвии свежим фруктам, ягодам и овощам. Полученные фермерами субсидии не будут облагаться ПНН. Кроме того, ПНН не будет облагаться и доход от отчуждения такой недвижимости, которая по виду использования является сельскохозяйственными угодьями.

Изменения налоговой политики планируется утвердить в составе пакета законопроектов, сопровождающих бюджет на 2025 год.

По расчетам Минфина, планируемые изменения налогов на рабочую силу в 2025 году приведут к дефициту бюджета в размере 87,1 млн евро, а компенсирующие меры принесут дополнительные доходы в размере 103 млн евро.

