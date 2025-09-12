Правительство готово закрыть единственный КПП на границе с Белоруссией

Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел готово обеспечить все необходимые действия для закрытия границы.

В то же время министр считает, что в настоящее время основная угроза и нарастающий риск исходят с воздуха. По его словам, агрессор наращивает мощности по производству дронов, в то время как угроза для Латвии усиливается, поэтому решение о закрытии зоны воздушного пространства у восточной границы является правильным, отметил министр.

Козловскис также указал, что в связи с закрытием границы необходимо понимать, что это должно быть скоординированным и единым действием как в Латвии, так и в Литве, и Польше. Министр внутренних дел находится в тесном контакте с коллегами из стран Балтии.

Министр связался также с главой самоуправления Краславского края. По его словам, следует учитывать, что при закрытии границы на срок до нескольких дней в приграничной зоне скопится большое количество транспортных средств, включая грузовые, что может создать риски для общественного порядка и вызвать недовольство жителей, пояснил Козловскис.