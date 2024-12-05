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Правительство Франции рухнуло. Что будет дальше?

Euronews 5 декабря, 2024 15:24

Мир 0 комментариев

Правительство премьер-министра Франции Мишеля Барнье распалось в среду после голосования по вотуму недоверия в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Левая коалиция "Новый народный фронт" и ультраправая партия "Национальное объединение" инициировали вотумы недоверия против бывшего главного переговорщика по "брекситу" после того, как Барнье использовал статью 49.3 Конституции, чтобы провести план бюджета социального обеспечения на 2025 год без голосования в парламенте.

Что же дальше для Франции?

Мишеля Барнье, скорее всего, попросят остаться на посту временного правительства, как это сделал бывший премьер-министр Габриэль Атталь после того, как президент Франции Эммануэль Макрон летом распустил Национальное собрание в результате сокрушительного поражения своей партии на выборах в ЕС.

Временное правительство будет заниматься текущими делами и не сможет голосовать по новым законам.

Назначение нового премьер-министра зависит от Макрона, и у него нет конкретных сроков.

Однако выбор нового премьер-министра будет сложным, поскольку ему придется выдержать вотум доверия 577 членов парламента в раздробленной палате, где нет явного большинства.

Этим летом главе государства потребовалось два месяца, чтобы выбрать кандидатуру, которая, как он был уверен, не будет автоматически отвергнута депутатами. Новые выборы в законодательный орган могут быть назначены только в июле следующего года.

Кто может стать следующим премьер-министром?

В среду называлось несколько имен, включая нынешнего министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню или Франсуа Байру, лидера центристской партии MoDem.

Некоторые партии, входящие в левую коалицию NFP, остановили свой первоначальный выбор на Люси Кастет, экономисте и государственном служащем.

Кастет, чье имя было впервые предложено этим летом NFP и быстро отклонено Макроном, заявила во вторник, что она "готова к управлению".

Макрон подвергся резкой критике за то, что летом взял на себя роль по поиску кандидатур и не позволил политическим партиям принять в этом участие.

"Если на этот раз президент хочет предотвратить еще один развал правительства, ему придется позволить депутатам прийти к более консенсусной фигуре", - сказал Франсуа-Ксавье Милле, политолог и профессор государственного права в Университете Французской Вест-Индии.

Но по мнению Эммануэля Ривьера, эксперта по общественному мнению и политического советника, выбор будущего премьер-министра должен быть сосредоточен на проекте, а не на конкретной личности.

"Нам нужен проект и соглашение, а не личность. Не Макрон должен проводить кастинг. Необходимо соглашение, чтобы преодолеть бюджетное препятствие. Это может быть чистый технократ с конкретной миссией - обеспечить Франции бюджет на 2025 год", - сказал он в телефонном интервью Euronews.

Что дальше для Макрона?

Хотя президентский срок Макрона продлится до весны 2027 года, некоторые партии призывают главу государства уйти в отставку из-за политического хаоса, возникшего после его решения о роспуске парламента.

По мнению Ривьера, это еще один удар по Макрону, чей авторитет падает как внутри страны, так и за рубежом из-за политического кризиса.

Только 22% французов довольны Макроном, согласно опросу общественного мнения , проведенному в конце ноября компанией Ifop.

Макрон пока ответил на эти требования, пообещав выполнять свою роль "со всей энергией, до последней секунды".

"Отставка возможна, но время для нее неподходящее. Это только добавит хаоса и неразберихи и ничего не изменит в том, насколько раздроблена Национальная ассамблея", - сказал Милле.

А как же бюджет?

Если бюджет не будет одобрен до 20 декабря, правительство может воспользоваться своими конституционными полномочиями и принять бюджет в виде указа, пояснил Милле.

В случае с бюджетом социального обеспечения ордонанс может быть принят после 50 дней тупика, а национальный бюджет - после 70 дней дебатов.

Другой закон может также продлить бюджет 2024 года до 2025 года, но это лишь временное решение, пояснил Милле в интервью Euronews.

Хотя Франции не грозит остановка экономики в стиле США, политическая нестабильность может напугать инвесторов.

В настоящее время Франция находится под давлением со стороны ЕС в связи с ее расходами. Дефицит бюджета страны оценивается в 6% от ВВП, в то время как по фискальным правилам ЕС долг не должен превышать порог в 3%.

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