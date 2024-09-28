"Если говорить о нездоровой пище, то это один из механизмов как обеспечить, чтобы ежедневные привычки питания были здоровыми - повысить акциз на вредные продукты, понизить на полезные. То, как это решается, основано на исследованиях, на мнениях экспертов, это ни в коем случае не единоличное решение", - заявляет Спринге, добавляя, что не знает точной процедуры и алгоритма.

Она отмечает, что при Минздраве есть специальный Совет по питанию, где собираются ведущие специалисты страны в этой области, поэтому можно предположить, что в нем достаточно компетентных специалистов, которые смогут найти лучшие решения.