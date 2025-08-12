Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Правильно, Дональд, замани его на Аляску и арестуй — вот и конец войне: совет британского эксперта (3)

Редакция PRESS 12 августа, 2025 10:45

3 комментариев

Британский эксперт по химическому и биологическому оружию, бывший офицер армии Великобритании Хамиш Стивен де Бреттон-Гордон считает, что президента России Владимира Путина необходимо арестовать сразу после его прибытия на Аляску для встречи с лидером США Дональдом Трампом, а не встречать его как влиятельного политического деятеля. По мнению специалиста, Путин обладает чрезмерным воздействием на американского экс-президента, что вызывает серьёзное беспокойство.

В колонке для The Telegraph Бреттон-Гордон напомнил, что Международный уголовный суд выдвинул обвинение против российского лидера за организацию похищения тысяч украинских детей с целью передачи их бездетным семьям в России. Он подчеркнул, что это лишь малая часть возможных преступлений: к ним стоит добавить применение химического оружия и преднамеренные удары по мирным жителям.

Автор также отметил, что Путин вновь заявил об отсутствии интереса к мирным переговорам, если они не обеспечат ему значительные территории Украины. Часть из этих земель уже аннексирована Россией, а часть продолжает контролироваться Киевом. При этом, по словам Бреттон-Гордона, в начале полномасштабного вторжения Кремль планировал полностью подчинить себе соседнее государство.

Он напомнил, что Дональду Трампу следует знать о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном США, Великобританией и Россией. Этот документ гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Предполагаемое содержание предстоящих переговоров между Путиным и Трампом, по мнению эксперта, прямо противоречит условиям соглашения.

«Господин президент, если вы действительно лучший переговорщик в мире — арестуйте Путина на Аляске, и война в Украине завершится уже к пятнице. Не сомневаюсь, что многие в Кремле, как и большинство россиян, поддержали бы это, ведь экономика страны стремительно ухудшается, а население живёт в тяжёлых условиях», — заявил он.

Бреттон-Гордон подчеркнул, что хотя Россия достигает отдельных тактических успехов на фронте, Украина добивается значительных стратегических результатов в глубине российской территории: уничтожено 17% нефтяной инфраструктуры, нарушаются авиаперевозки и разрушаются оборонные предприятия. По его мнению, при «небольшом дополнительном содействии» Украина смогла бы самостоятельно добиться ухода Путина от власти.

Комментарии (3) 156 реакций
Комментарии (3) 156 реакций
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (3)

14:53

3 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (3)

14:00

3 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (3)

13:45

3 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (3)

13:26

3 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (3)

13:02

3 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (3)

12:54

3 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (3)

12:35

3 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

