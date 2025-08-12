В колонке для The Telegraph Бреттон-Гордон напомнил, что Международный уголовный суд выдвинул обвинение против российского лидера за организацию похищения тысяч украинских детей с целью передачи их бездетным семьям в России. Он подчеркнул, что это лишь малая часть возможных преступлений: к ним стоит добавить применение химического оружия и преднамеренные удары по мирным жителям.

Автор также отметил, что Путин вновь заявил об отсутствии интереса к мирным переговорам, если они не обеспечат ему значительные территории Украины. Часть из этих земель уже аннексирована Россией, а часть продолжает контролироваться Киевом. При этом, по словам Бреттон-Гордона, в начале полномасштабного вторжения Кремль планировал полностью подчинить себе соседнее государство.

Он напомнил, что Дональду Трампу следует знать о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном США, Великобританией и Россией. Этот документ гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Предполагаемое содержание предстоящих переговоров между Путиным и Трампом, по мнению эксперта, прямо противоречит условиям соглашения.

«Господин президент, если вы действительно лучший переговорщик в мире — арестуйте Путина на Аляске, и война в Украине завершится уже к пятнице. Не сомневаюсь, что многие в Кремле, как и большинство россиян, поддержали бы это, ведь экономика страны стремительно ухудшается, а население живёт в тяжёлых условиях», — заявил он.

Бреттон-Гордон подчеркнул, что хотя Россия достигает отдельных тактических успехов на фронте, Украина добивается значительных стратегических результатов в глубине российской территории: уничтожено 17% нефтяной инфраструктуры, нарушаются авиаперевозки и разрушаются оборонные предприятия. По его мнению, при «небольшом дополнительном содействии» Украина смогла бы самостоятельно добиться ухода Путина от власти.