Пожар в многоэтажке Иманты: бдительная соседка спасла почти всех

Жителям улицы Даммеc пришлось покинуть свои жилища, когда в одной из квартир на пятом этаже вспыхнул пожар. К счастью для всех, в половине второго ночи, когда началось возгорание, одна из соседок не спала и заметив неладное подняла тревогу. Потому что хозяин горящей квартиры уже не мог помочь ни себе, ни окружающим.

«Хорошо, что все так быстро среагировали. Пока мы спускались, запах гари прям в горле стоял. Собаки все как с цепи сорвались. Ночь выдалась "веселой". Сейчас все пропахло гарью. Спасибо соседке — услышала странный шум и почувствовала запах, сразу вызвала пожарных. Только поэтому все произошло быстро», — рассказали жильцы, эвакуировавшиеся вместе с домашними животными.

Свидетели видели, как медики в машине Службы неотложной помощи боролись за жизнь пострадавшего. «Как говорят, был пьющим. Лет 40, вроде еще молодой. Может, и наркотики употреблял. Не открывал ни полиции, ни пожарным. Сидел в ванной. Был не в себе. А загорелось, вроде, на кухне. Он, наверное, испугался, побежал в ванную спасаться…», — вспоминает один из соседей. К сожалению, как сообщает Государственная полиция, мужчина скончался в больнице.