Мощный пожар в центре Риги: горел автосервис (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня незадолго до 12 часов дня ГПСС получила вызов на улицу Валмиерас, где в здании складского типа начался пожар. Чуть более чем через час пожарным удалось сдержать распространение пламени.
Учитывая возможную опасность для соседнего здания, ГПСС направила дополнительные силы на тушение пожара - на место происшествия прибыли шесть автоцистерн и автолестница.
Как сообщили в ГПСС, на улице Валмиерас горела станция техобслуживания, электросамокаты и автомобиль. Пламя охватило площадь около 200 квадратных метров.
На месте происшествия продолжаются работы по демонтажу и поливу водой строительных конструкций.
Движение в районе пожара затруднено.
В огне сгорело несколько электроскутеров ООО "Eterna Elect", работающих под брендом "Skok Sharing".
Представители компании пожар не комментировали.