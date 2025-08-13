Мощный пожар в центре Риги: горел автосервис (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня незадолго до 12 часов дня ГПСС получила вызов на улицу Валмиерас, где в здании складского типа начался пожар. Чуть более чем через час пожарным удалось сдержать распространение пламени.

Учитывая возможную опасность для соседнего здания, ГПСС направила дополнительные силы на тушение пожара - на место происшествия прибыли шесть автоцистерн и автолестница.

Как сообщили в ГПСС, на улице Валмиерас горела станция техобслуживания, электросамокаты и автомобиль. Пламя охватило площадь около 200 квадратных метров.

На месте происшествия продолжаются работы по демонтажу и поливу водой строительных конструкций.

Движение в районе пожара затруднено.

В огне сгорело несколько электроскутеров ООО "Eterna Elect", работающих под брендом "Skok Sharing".

Представители компании пожар не комментировали.