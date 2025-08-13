Латвия оставит только регулярные рейсы для автобусного сообщения с Россией и Белоруссией

Согласно проекту, с 15 октября 2025 года Государственная погранохрана получит право не пропускать международные нерегулярные автобусные рейсы через пункты пропуска «Патерниеки», «Гребнева» и «Терехово». При этом минимальные возможности для поездок сохранятся за счёт регулярных маршрутов, организованных по межправительственным соглашениям и национальному законодательству.

Параллельно ужесточение контроля происходит и в Литве, сообщает "Новая газета. Балтия". Там Минсообщения заявило, что отмена ряда рейсов между Вильнюсом и Минском не связана с военными учениями «Свирепый волк» или готовящимися учениями «Запад». Причина — превышение установленного лимита перевозчиками со стороны Литвы на международных автобусных маршрутов с Белоруссией.

Согласно постановлению правительства Литвы о чрезвычайной ситуации, таких маршрутов может быть не более 29, и по каждому разрешён один рейс в каждом направлении на одном автобусе. Литовская администрация по безопасности транспорта (LTSA) фиксирует нарушения и предупреждает перевозчиков. После этого, как отмечают в министерстве, количество автобусов сократилось до разрешённого уровня.

Ранее отмену рейсов между Вильнюсом и Минском подтвердили как белорусская компания «Минсктранс», так и литовская Eurolines.