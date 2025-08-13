Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия оставит только регулярные рейсы для автобусного сообщения с Россией и Белоруссией

Редакция PRESS 13 августа, 2025 14:03

В Латвии готовятся ввести ограничения на пассажирские перевозки автобусами через границу с Белоруссией и Россией. Как сообщили в Министерстве сообщений, проект нормативного акта уже размещён для публичного обсуждения. По словам министра Атиса Швинки, совместно с Автотранспортной дирекцией и МВД были собраны данные, которые показывают рост числа пассажиров на рейсах в эти страны, что усиливает риски на внешней границе ЕС.

Согласно проекту, с 15 октября 2025 года Государственная погранохрана получит право не пропускать международные нерегулярные автобусные рейсы через пункты пропуска «Патерниеки», «Гребнева» и «Терехово». При этом минимальные возможности для поездок сохранятся за счёт регулярных маршрутов, организованных по межправительственным соглашениям и национальному законодательству.

Параллельно ужесточение контроля происходит и в Литве, сообщает "Новая газета. Балтия". Там Минсообщения заявило, что отмена ряда рейсов между Вильнюсом и Минском не связана с военными учениями «Свирепый волк» или готовящимися учениями «Запад». Причина — превышение установленного лимита перевозчиками со стороны Литвы на международных автобусных маршрутов с Белоруссией.

Согласно постановлению правительства Литвы о чрезвычайной ситуации, таких маршрутов может быть не более 29, и по каждому разрешён один рейс в каждом направлении на одном автобусе. Литовская администрация по безопасности транспорта (LTSA) фиксирует нарушения и предупреждает перевозчиков. После этого, как отмечают в министерстве, количество автобусов сократилось до разрешённого уровня.

Ранее отмену рейсов между Вильнюсом и Минском подтвердили как белорусская компания «Минсктранс», так и литовская Eurolines.

Комментарии (0)
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

