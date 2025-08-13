Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сбежавший из здания суда в Эстонии подсудимый добежал аж до Германии

13 августа, 2025 14:40

Важно 0 комментариев

Германские пограничники в июне задержали на польско-германской границе пьяного водителя, в мае бежавшего из здания суда в Тарту. Полиция вернула 30-летнего мужчину в Эстонию, и в настоящее время он отбывает наказание за предыдущее преступление в Тартуской тюрьме.

По словам начальника патрульной службы полиции Тарту Арго Арукаса, после побега из здания суда в Тарту в мае подозреваемого в совершении преступления 30-летнего мужчины полиция немедленно начала поиски. «Сразу после исчезновения мужчины патрули начали его поиски в Эстонии, но найти не удалось. На основании собранной информации мы установили, что   скрывшийся из здания суда подозреваемый может находиться за границей», — сказал Арукас.

30-летний мужчина подозревается в повторном вождении в нетрезвом виде, и в мае прокуратура обратилась в суд с ходатайством о его аресте.

«Согласно подозрению, 29 мая он управлял транспортным средством в городе Тарту в состоянии алкогольного опьянения. Деяние было совершено в период испытательного срока, - указала прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ребекка Мари Пост. - Кроме того, в конце апреля Тартуский уездный суд установил, что мужчина нарушил установленные в качестве наказания требования контроля и должен отбывать наказание в тюрьме. Его побег из здания суда также явно свидетельствовал о том, что он продолжит уклоняться от уголовного преследования. Поэтому прокуратура сочла арест абсолютно необходимым».

В июне Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры заочно заключил сбежавшего мужчину под стражу, после чего прокуратура выдала европейский ордер на арест.

«Такое решение позволяет задержать подозреваемого в странах Европейского союза и экстрадировать его в ускоренном и упрощенном порядке», — заявил прокурор, добавив, что аналогичное решение получили и правоохранительные органы Германии.

«В июне немецкие пограничники задержали мужчину, когда он пытался въехать в Германию на польско-германской границе, а в конце июля сотрудники Департамента полиции и пограничного контроля (PPA) вернули его в Эстонию», — сообщил начальник патрульной службы Тартуского полицейского управления.

В настоящее время мужчина, приговор к которому был вынесен в 2023 году и вступил в силу в этом году, отбывает наказание в Тартуской тюрьме. Продолжается расследование его совершенного в мае побега из здания суда в Тарту

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

