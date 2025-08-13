Сбежавший из здания суда в Эстонии подсудимый добежал аж до Германии

По словам начальника патрульной службы полиции Тарту Арго Арукаса, после побега из здания суда в Тарту в мае подозреваемого в совершении преступления 30-летнего мужчины полиция немедленно начала поиски. «Сразу после исчезновения мужчины патрули начали его поиски в Эстонии, но найти не удалось. На основании собранной информации мы установили, что скрывшийся из здания суда подозреваемый может находиться за границей», — сказал Арукас.

30-летний мужчина подозревается в повторном вождении в нетрезвом виде, и в мае прокуратура обратилась в суд с ходатайством о его аресте.

«Согласно подозрению, 29 мая он управлял транспортным средством в городе Тарту в состоянии алкогольного опьянения. Деяние было совершено в период испытательного срока, - указала прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ребекка Мари Пост. - Кроме того, в конце апреля Тартуский уездный суд установил, что мужчина нарушил установленные в качестве наказания требования контроля и должен отбывать наказание в тюрьме. Его побег из здания суда также явно свидетельствовал о том, что он продолжит уклоняться от уголовного преследования. Поэтому прокуратура сочла арест абсолютно необходимым».

В июне Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры заочно заключил сбежавшего мужчину под стражу, после чего прокуратура выдала европейский ордер на арест.

«Такое решение позволяет задержать подозреваемого в странах Европейского союза и экстрадировать его в ускоренном и упрощенном порядке», — заявил прокурор, добавив, что аналогичное решение получили и правоохранительные органы Германии.

«В июне немецкие пограничники задержали мужчину, когда он пытался въехать в Германию на польско-германской границе, а в конце июля сотрудники Департамента полиции и пограничного контроля (PPA) вернули его в Эстонию», — сообщил начальник патрульной службы Тартуского полицейского управления.

В настоящее время мужчина, приговор к которому был вынесен в 2023 году и вступил в силу в этом году, отбывает наказание в Тартуской тюрьме. Продолжается расследование его совершенного в мае побега из здания суда в Тарту