ЧП в Саласпилсе: жители города притронулись к вредному химическому веществу. Чем оно опасно?

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на открытой территории находятся опасные вещества в упаковке. Агентству ЛЕТА стало известно, что инцидент произошел рядом с бывшим зданием Института неорганической химии.

Четыре человека прикасались к двум невскрытым упаковкам, поэтому они были переданы сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Территория была огорожена, информация передана комиссии по гражданской обороне Саласпилсского края. Как сообщили агентству ЛЕТА в СНМП, медики проверили состояние здоровья людей и, не констатировав серьезной угрозы, приняли решение о том, что госпитализация не требуется.

Работу на месте происшествия продолжила Государственная полиция, которая проводит ведомственную проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.

В самоуправление поступила информация о том, что опасным веществом является кадмий. Согласно информации, предоставленной самоуправлением, жителям ничего не угрожает, в том числе упомянутым четверым людям, которые контактировали с ним.

Вещество публично не было доступно, и сейчас организован процесс его утилизации. Как следует из публикации на официальном сайте, кадмий является химическим веществом, используемым в качестве стабилизатора при производстве поливинилхлорида, или пластиковых материалов, как пигмент для создания ярких красок, а также металлических деталей игрушек.

Кадмий - тяжелый металл, который может нанести вред здоровью даже в низких дозах, так как повреждает почки и накапливается в организме, а также приводит к повреждению костей и влияет на эндокринную систему.