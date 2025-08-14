Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бабушка завещала малолетнему внуку квартиру. Могут ли её забрать за долги родителей?

«Семь секретов» 14 августа, 2025 08:30

Юридическая консультация 0 комментариев

"Моя мама оставила нашему с мужем сыну в наследство однокомнатную квартиру. Сын пока несовершеннолетний, ему 11. Через сиротский суд оформлено, что мы с мужем являемся управляющими этой квартиры как имущества нашего сына, а квартира записана в Земельной книге только на сына. Год назад муж потерял работу, и мы не смогли расплатиться со всеми кредиторами, поэтому муж будет подавать на неплатежеспособность (сумма долга больше 10 000 евро). Могут ли кредиторы или администратор отобрать квартиру сына, чтобы погасить долги мужа?".

Положения Гражданского закона устанавливают, что имущество несовершеннолетнего ребенка находится в управлении родителей, но это не означает, что это имущество им принадлежит. Если один из родителей признан неплатежеспособным, имуществом ребенка управляет другой родитель или специально назначенный сиротским судом опекун. Если оба родителя признаны неплатежеспособными, для управления имуществом ребенка сиротский суд назначает специального опекуна.

Цели процесса неплатежеспособности и отношение к имуществу должника

Согласно положениям статьи 5 закона «О неплатежеспособности», одной из целей проведения процесса неплатежеспособности физического лица (должника) является по возможности наиболее полное удовлетворение требований его кредиторов путем реализации принадлежащего должнику имущества.

Следовательно, если какая-либо вещь не является собственностью должника, то она не может быть использована для погашения его задолженностей. Например, имущество ребенка, находящееся под управлением родителя-должника, не может быть использовано для погашения долгов этого родителя, так как принадлежит ребенку.

Действия кредитора

В ходе процесса неплатежеспособности назначенный судом администратор, исполняя свои обязанности, проверяет предоставленные должником сведения о принадлежащем ему имуществе во всех возможных регистрах, в том числе в Земельной книге.

Из указанного в письме можно сделать вывод, что ваш сын зарегистрирован в Земельной книге как единственный собственник однокомнатной квартиры.

Таким образом, администратор, который будет вести процесс неплатежеспособности вашего мужа, не будет иметь права использовать квартиру сына для погашения долгов отца, поскольку эта квартира является собственностью сына. И тот факт, что отец управляет квартирой сына, также не будет являться правовым основанием для ее продажи в пользу погашения долгов отца.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

