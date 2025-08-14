Бабушка завещала малолетнему внуку квартиру. Могут ли её забрать за долги родителей?

Положения Гражданского закона устанавливают, что имущество несовершеннолетнего ребенка находится в управлении родителей, но это не означает, что это имущество им принадлежит. Если один из родителей признан неплатежеспособным, имуществом ребенка управляет другой родитель или специально назначенный сиротским судом опекун. Если оба родителя признаны неплатежеспособными, для управления имуществом ребенка сиротский суд назначает специального опекуна.

Цели процесса неплатежеспособности и отношение к имуществу должника

Согласно положениям статьи 5 закона «О неплатежеспособности», одной из целей проведения процесса неплатежеспособности физического лица (должника) является по возможности наиболее полное удовлетворение требований его кредиторов путем реализации принадлежащего должнику имущества.

Следовательно, если какая-либо вещь не является собственностью должника, то она не может быть использована для погашения его задолженностей. Например, имущество ребенка, находящееся под управлением родителя-должника, не может быть использовано для погашения долгов этого родителя, так как принадлежит ребенку.

Действия кредитора

В ходе процесса неплатежеспособности назначенный судом администратор, исполняя свои обязанности, проверяет предоставленные должником сведения о принадлежащем ему имуществе во всех возможных регистрах, в том числе в Земельной книге.

Из указанного в письме можно сделать вывод, что ваш сын зарегистрирован в Земельной книге как единственный собственник однокомнатной квартиры.

Таким образом, администратор, который будет вести процесс неплатежеспособности вашего мужа, не будет иметь права использовать квартиру сына для погашения долгов отца, поскольку эта квартира является собственностью сына. И тот факт, что отец управляет квартирой сына, также не будет являться правовым основанием для ее продажи в пользу погашения долгов отца.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.