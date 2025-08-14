В связи с произошедшим в полиции начат процесс по административному правонарушению по части первой статьи 11 Закона о административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. Речь идёт о нарушении общественного порядка — нарушении общепринятых норм поведения и покое граждан, препятствии работе учреждения, предприятия или другой организации, либо создании угрозы своей или чужой безопасности.

За данное нарушение физическому лицу предусмотрено предупреждение или денежный штраф до 500 евро.