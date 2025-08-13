«Такой шаг угрожает демократии»: Розенвалдс о высланном левом активисте Романенко

Хотя причины решения о высылке подробно не разъяснялись, было отмечено, что Романенко «ставит под угрозу безопасность Латвии своей поддержкой левых политических идей и активизма», утверждают его единомышленники из центра Maiznīca.

Владислав Романенко действовал в центре Maiznīca, прожил в Латвии восемь лет, учится в университете и изучал вопросы идеологии. В сфере его интересов — постмарксизм, левое либертарианство, говорит молодой человек. Недавно выяснилось, что на одной из дискуссий в центре присутствовал Каспар Розитис, который, по его собственному утверждению, некоторое время сотрудничал со Службой госбезопасности (там тоже это не комментируют). На дискуссии обсуждали левые идеи и палестинский вопрос.

Свое мнение по этой теме в интервью TVNET высказал также политолог, преподаватель Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Его слова приводятся на странице университета в социальных сетях:

«Если единственная “вина” Романенко и участников “Maiznīca” — это дискуссии о левой идеологии и ненасильственный политический активизм, что является нормальной частью демократии, то репрессивные действия против них — опасный прецедент. Такой шаг угрожает свободе слова и демократии в Латвии в целом, так как противоречит заявленной в программе правящей партии цели обеспечить баланс между либеральными, консервативными и социальными ценностями.

Кроме того, учитывая, что до переворота Карлис Улманис 15 мая 1934 года левые идеи были важной частью политической жизни Латвии, а Социал-демократическая рабочая партия была крупнейшей и наиболее влиятельной партией в стране, сегодняшние действия вызывают тревогу относительно направления развития демократии», — заявил политолог Юрис Розенвалдс.