«Такой шаг угрожает демократии»: Розенвалдс о высланном левом активисте Романенко

Редакция PRESS 13 августа, 2025 20:28

Глава МВД Рихард Козловскис внес в список персон нон грата Владислава Романенко — долгое время проживавшего в Латвии россиянина, сообщает LETA. Причиной названы «пророссийские взгляды» молодого активиста. В МВД решение министра не комментируют.

Хотя причины решения о высылке подробно не разъяснялись, было отмечено, что Романенко «ставит под угрозу безопасность Латвии своей поддержкой левых политических идей и активизма», утверждают его единомышленники из центра Maiznīca.

Владислав Романенко действовал в центре Maiznīca, прожил в Латвии восемь лет, учится в университете и изучал вопросы идеологии. В сфере его интересов — постмарксизм, левое либертарианство, говорит молодой человек. Недавно выяснилось, что на одной из дискуссий в центре присутствовал Каспар Розитис, который, по его собственному утверждению, некоторое время сотрудничал со Службой госбезопасности (там тоже это не комментируют). На дискуссии обсуждали левые идеи и палестинский вопрос.

Свое мнение по этой теме в интервью TVNET высказал также политолог, преподаватель Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Его слова приводятся на странице университета в социальных сетях:

«Если единственная “вина” Романенко и участников “Maiznīca” — это дискуссии о левой идеологии и ненасильственный политический активизм, что является нормальной частью демократии, то репрессивные действия против них — опасный прецедент. Такой шаг угрожает свободе слова и демократии в Латвии в целом, так как противоречит заявленной в программе правящей партии цели обеспечить баланс между либеральными, консервативными и социальными ценностями.

Кроме того, учитывая, что до переворота Карлис Улманис 15 мая 1934 года левые идеи были важной частью политической жизни Латвии, а Социал-демократическая рабочая партия была крупнейшей и наиболее влиятельной партией в стране, сегодняшние действия вызывают тревогу относительно направления развития демократии», — заявил политолог Юрис Розенвалдс.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать