Пожалуйста, перестаньте игнорировать реальность: пациенты и их родственники стали писать Абу Мери письма

"Дорогой Хосам Абу Мери! Часто возникает ощущение, что жители Латвии нужны вам только для налоговых выплат и статистики, в то время как сами люди, особенно те, кто борется с такими серьёзными диагнозами, как онкология, брошены на произвол судьбы.

Почему государство не обеспечивает своим гражданам хотя бы базовую поддержку и достойные условия лечения? Почему многим пациентам приходится просить пожертвования у населения, чтобы получить жизненно важную терапию? Неужели лечение в современной Латвии — это роскошь, а не право человека?

Навещая маму в онкологическом центре, я была шокирована обстановкой — даже я, будучи здоровым человеком, споткнулся об опасную дыру, которая просто застелена изношенным линолеумом. А что ощущают при этом пациенты, переживающие самые тяжёлые моменты своей жизни?

Жаль, что наша страна находит огромные средства на зарплаты чиновников и представительские расходы, но не в состоянии обеспечить достойные условия для тех, кто в этом больше всего нуждается.

Пожалуйста, перестаньте игнорировать реальность и ответьте, почему такая ситуация допускается", - написала молодая женщина.

Ранее с похожим письмом к премьер-министру Эвике Силине и министру Абу Мери обращалась другая женщина - Джигита Древиня, демонстрируя фотографии пола и стен клиники, находящихся в катастрофическом состоянии.

"Являются ли такие условия в Латвийском онкологическом центре достойными пациента или же опасными? Не отражают ли они отношение латвийских властей к пациентам, медицинскому персоналу и онкологической отрасли в целом? Я сейчас прохожу здесь лечение и представляю, что, возможно, намеренно (ничего не делая), были созданы такие условия, чтобы пациент с и так непростым диагнозом захотел вернуться домой как можно скорее, еще более опустошенным. Я надеюсь на немедленные ответственные действия со стороны властей", - написала она.