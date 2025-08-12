«С вечера вчерашнего дня мой WhatsApp взломан. Пожалуйста, не реагируйте, если получите сообщения, и, прошу, пожалуйтесь на профиль!!!»

Ранее сообщалось, что в прошлом году была выявлена новая мошенническая кампания, нацеленная на пользователей “WhatsApp” и “Telegram”, в рамках которой мошенники призывают проголосовать за детские рисунки, чтобы похитить аккаунт “WhatsApp”, информировал Институт предотвращения инцидентов в сфере информационных технологий (IT) “Cert.lv”.

В результате мошенничества злоумышленники могут завладеть аккаунтом пользователя в “WhatsApp”/“Telegram”, получить доступ ко всем его перепискам и вносить в них изменения. Несколько жертв этого мошенничества выявлено и в Латвии, а о подобной кампании ранее сообщал и украинский “CERT-UA”.

“Cert.lv” информирует, что пользователь “WhatsApp” якобы получает от знакомого или близкого человека, чей аккаунт ранее был скомпрометирован, сообщение с ссылкой, в котором предлагается проголосовать в конкурсе за рисунок ребёнка/внука/крестника. Открыв присланную ссылку, пользователь попадает на якобы сайт конкурса, где видна кнопка для голосования, однако при нажатии на неё его далее просят подтвердить личность и пройти аутентификацию через свой аккаунт “WhatsApp”.

Пользователя просят ввести свой номер телефона, а затем — шестизначный код, полученный по SMS. Однако на самом деле этот шестизначный код верификации нужен злоумышленнику, чтобы перенести аккаунт “WhatsApp” на другое устройство или номер. Ранее бывали случаи, когда злоумышленники шли ещё дальше — после захвата аккаунта в настройках устанавливался PIN-код, который не позволял оригинальному владельцу вернуть доступ. С украденного аккаунта затем могли рассылаться мошеннические сообщения контактам с целью получения материальной выгоды.

“Cert.lv” призывает быть внимательными и при получении таких сообщений их игнорировать. Также рекомендуется, используя другие каналы связи, проинформировать контактное лицо, от имени которого пришло сообщение, о случившемся.