Повреждение кабеля в море у Лиепаи: версия полиции

В настоящее время в Госполиции ожидают информацию от конкретного предприятия о характере повреждения кабеля и возможном размере ущерба.

"Необходимо установить причины повреждения кабеля - было ли оно умышленным или, возможно, произошло под влиянием погодных условий либо других факторов. Именно это сейчас расследуется в рамках уголовного процесса", - пояснили в полиции.

Как сообщил в понедельник вечером телеканал "TV Kurzeme", судно, изначально подозреваемое в возможном повреждении кабеля в Балтийском море, принадлежит Норвегии и называется "Silver Copenhagen".

Как сообщалось, данные Госполиции в настоящее время не указывают на то, что судно в Лиепайском порту связано с повреждением оптического кабеля в Балтийском море. Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Госполиции, вчера вечером полиция завершила работу на судне, которое подозревалось в возможном повреждении кабеля.

В ходе процессуальных действий полицейские осмотрели судно и якорь, изучили техническое оборудование и журналы, а также допросили нескольких человек. Экипаж судна сотрудничал с полицией, добровольно предоставляя всю необходимую для расследования информацию.

В настоящее время полученная информация не дает оснований полагать, что данное судно причастно к повреждению оптического кабеля. Расследование продолжается, в том числе выясняются обстоятельства, при которых был поврежден кабель.

