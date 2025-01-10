Потрёпанная, полупустая: оживёт ли Старая Рига?

Многое в Вецриге сложилось не так, как нужно было: долгие годы Старый город был ориентирован на туристов, этого нельзя отрицать, и теперь стоит изменить взгляд на это и подход - гораздо больше нужно ориентироваться на местное население, считают эксперты компании по недвижимости "Latvia Sotheby 's International Realty" Илзе Мазуренко и Байба Калниня.

Важным игроком, диктующим условия на рынке недвижимости в Старой Риге, в последние годы стало государственное акционерное общество "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ). И в этом году предприятие планирует передать в частные руки несколько домов.

Сейчас в Старой Риге на продажу выставлены 22 домовладения, показывает исследование "Latvia Sotheby 's International Realty", при этом 16 из них приходятся на портфель предложений этой компании.

В последние годы сделок было не слишком много, они были очень разные - от полностью восстановленных домов до некрупных развалин.

"Мы пришли к выводу, что интерес к Старой Риге есть, он не умер. За три года продано 24 домовладения почти за 30 млн евро", - рассказала Мазуренко. Данные по состоявшимся сделкам показали, что цена одного квадратного метра была очень разной. Владельцы многих зданий держат цены высокими, считая, что Старая Рига по-прежнему ценится, но прошло время, и ситуация уже далеко не везде одинакова, говорит она.

В то же время в последние годы давление на цены оказывали аукционы VNĪ - это предприятие активно проводит их и агрессивно занижает цены. Поэтому зачастую домовладельцам приходится адаптироваться, если они хотят продать объекты.

(Delfi.lv)

